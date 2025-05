Prof. Mażewski: Im chodzi o to, żeby dostosować Polskę do wymagań UE

W czwartek gościem Krzysztofa Skowrońskiego w Radio Wnet był prof. Lech Mażewski – były współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z którego wystąpił w 1993 roku, krytykując zwrot pierwotnej partii Donalda Tuska w stronę lewicy.

Publikujący w "Do Rzeczy" konstytucjonalista mówił m.in. o szerszych niż tylko władza konsekwencjach wyborów prezydenckich 2025. – Chodzi o to, żeby przyśpieszyć proces zwycięstwa w Polsce postępu. Żeby dostosować Polskę do wymagań, jakie są w zachodnich krajach Unii Europejskiej. Żebyśmy stali się unijczykami, a kto nie – to dla niego miejsce będzie albo w więzieniu z tytułu "mowy nienawiści" albo na kompletnym marginesie. Jeśli wygra Trzaskowski, to taki świat może nas czekać. Jeśli wygra Nawrocki to, daj Boże, te procesy zostaną wyhamowane, powstrzymane, to się okaże – powiedział profesor.

Chcą dostosować Polskę do modelu postępu w zachodniej UE

Jego zdaniem stąd kampania przybrała tak brutalne oblicze i nastąpiły potężne ataki medialne na Nawrockiego. – Bo chodzi o dostosowanie Polski do unijnej postępowej Europy – zaznaczył. W ocenie Mażewskiego Nawrocki jest postrzegany przez liberalne elity jako "człowiek spoza systemu", którego nie da się "ostrugać" na potrzeby przerabiania Polaków na unijczyków. – I właśnie dlatego musi zostać zniszczony. Nie tylko pokonany, ale pozbawiony prawa do sprawowania realnej władzy – powiedział naukowiec.

W dalszej części rozmowy prof. Mażewski powiedział, że Donald Tusk od wielu lat głosi ideę „postępu jako wartości nadrzędnej”, przed którą – jeśli trzeba – musi ustąpić nawet wolność osobista i gospodarcza. Przypomina artykuł obecnego szefa rządu z lat 80., w którym pisał o konieczności syntezy demokratycznego socjalizmu z liberalizmem.

Nawrocki vs. Trzaskowski. Finisz kampanii wyborczej

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy koalicji rządzącej, jak Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

Czytaj też:

"Dobra rozmowa o przyszłości Polski". Nawrocki spotkał się z MentzenemCzytaj też:

Ostatnie godziny kampanii. Trzaskowski: Potrzebujemy rozliczyć tych ludzi