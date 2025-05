Ostatnie godziny kampanii. Trzaskowski: Potrzebujemy rozliczyć tych ludzi

– Ta decyzja, którą podejmiecie w niedzielę, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmiecie w życiu. Naprawdę jedną z najważniejszych decyzji – powiedział Rafał Trzaskowski w Zduńskiej Woli.

Polityk KO podkreślił, że to od decyzji wyborców zależy, czy będziemy "najsilniejsi w Europie" i wykorzystamy szanse stojące przed Polską, czy też "znowu będziemy mieli konflikt i awanturę". Jak ocenił, Karol Nawrocki proponuje jedynie awantury.

Trzaskowski powrócił też do obietnicy rozliczenia polityków PiS za rządy z lat 2015-2023. – Potrzebujemy rozliczyć tych ludzi raz i do końca po to, żeby móc ruszyć do przodu. Dlatego, że nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie, którzy niszczyli polskie państwo, pozostali nierozliczeni – powiedział Trzaskowski w Zduńskiej Woli.

– Ale to jest tylko etap, dlatego, że później potrzebujemy prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który będzie brał sprawy w swoje ręce i który tak jak ja jasno powie: tak, jeżeli była obietnica kwoty wolnej od podatku, to po prostu trzeba to zrobić, natychmiast – dodał następnie.

Strategia rozwoju Polski według Tuska. Co planuje rząd po wyborach?

Z Kancelarii Premiera Donalda Tuska wyciekł dokument zatytułowany: "Strategia Nowej Równowagi – projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju do 2035 roku".

"Jednym z jego głównych założeń jest powrót do koncepcji rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, teraz nazywanego rozwojem policentrycznym. Ma on polegać na wspieraniu 60 kluczowych ośrodków miejskich, co – jak zauważają krytycy – oznacza marginalizację obszarów wiejskich i mniejszych miast" – podaje Radio Wnet, które ujawniło treść dokumentu.

Z informacji stacji wynika, że sprawa miała nie ujrzeć światła dziennego przed drugą turą wyborów prezydenckich, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca.

Prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel powiedział, że dokument zawiera "więcej transformacji energetycznej, akceptację umowy z krajami Mercosur, wsparcie dla multikulturalizmu i jakiejś formy imigracji oraz wspieranie dużych ośrodków kosztem głębokiej prowincji".

