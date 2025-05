Kto wygra wybory? Ziemkiewicz nie ma wątpliwości: Znacząca przewaga. Nie da się skręcić

Zdaniem Ziemkiewicza dynamika na scenie politycznej jest taka, że Karol Nawrocki niemal na pewno wygra wybory prezydenckie. Publicysta "Do Rzeczy" podkreślił, że jeżeli zsumuje się z jednej strony głosy Trzaskowskiego, Hołowni, Biejat i Senyszyn dają kandydatowi KO około 40 procent, podczas gdy głosy szeroko rozumianej prawicy to ponad 50 proc. Ponadto jest przypadek Adriana Zandberga, który startował pod hasłami antyrządowymi, co powoduje, że głosujący na polityka Razem chcieli dać czerwoną kartkę rządowi.

twitter

– Uważam, iż gdyby Rafał Trzaskowski wygrał, to by znaczyło, że cała moja wiedza na temat politycznego marketingu jest bezużyteczna. Poczułbym się jak fizyk, któremu z eksperymentu wyszło, ze przyśpieszenie ziemskie nie jest 9,81 jak piszą w podręcznikach tylko jakieś inne i całą fizykę trzeba wyrzucić do kosza. Według całej mojej wiedzy idzie na wygraną Karola Nawrockiego. I to znaczącą. Taką jakiej nie da się skręcić – mówił Ziemkiewicz w programie Super Ring.

– Ta panika premiera świadczy o tym, że oni myślą poważnie – mówił, nawiązując do głośnego wywiadu premiera Tuska, który cytował słowa Jacka Murańskiego.

Ziemkiewicz podkreślił, że Rafał Trzaskowski nie ma żadnej pozytywnej wizji Polski, na którą mogliby zagłosować wyborcy.

Wybory prezydenckie. W niedzielę druga tura

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7:00 i będą czynne do 21:00. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie obowiązywać do zakończenia głosowania.

Z najnowszego sondażu Ipsos przeprowadzonego dla lewicowego OKO.press wynika, że na cztery dni przed drugą turą wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski ma minimalną przewagę nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Czytaj też:

Woch poparł Nawrockiego. Dzień później służby wzięły go pod lupęCzytaj też:

Polityk PiS nie gryzł się w język: Błazenada Kurskiego, nigdy nie wróci do TVP