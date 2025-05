Woch poparł Nawrockiego. Dzień później służby wzięły go pod lupę

Powodem są zarzuty dotyczące naruszenia praw pracowników. Służby badają, czy Woch nie wypłacał pracownikom należnych wynagrodzeń, zastraszał ich oraz czy stosował przemoc.

Dochodzenie zostało zainicjowane na podstawie anonimowej skargi przekazanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i dotyczy okresu między 2018-2023 rokiem.

O sprawie rozpisuje się "Rzeczpospolita". Kilku pracowników w rozmowie z gazetą potwierdziła, jakoby Woch miał ich źle traktować.

Woch popiera Nawrockiego

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Marek Woch uzyskał 0,09 proc. (18 338 głosów). W środę kandydat Bezpartyjnych Samorządowców pojawił się na debacie TV Republika w Końskich, gdzie udzielił swojego poparcia Karolowi Nawrockiemu.

Po zakończonej debacie, Woch wraz z żoną i synem pojawili się na scenie ustawionej na rynku Końskich. – Bardzo się cieszę, że jestem tuta z panem Karolem Nawrockim. Nasze społeczeństwo oczekuje bezpartyjnego, niezależnego kandydata na prezydenta, a już za chwilę prezydenta. Jestem chłopakiem z wiejskiego podwórka. Pan doktor jest z gdańskiego blokowiska. Natalia również jest z Gdańska (żona Wocha). To są znaki, a nie przypadki – powiedział Woch ze sceny.

– Ja wychowywałem się na wiejskim podwórku z Kąkolewnicy. Pan doktor ciężko pracował jako ochroniarz, ja również tak dorabiałem na studiach, żeby zrobić doktorat. Kpiny z ludzi pracy, gdzie miliony z Państwa tak dochodziło do miejsc, w których jesteście. Od zera do bohatera. I nie możemy pozwolić, aby nas wyśmiewano. Dzisiaj jestem tu z synem i żoną, aby przeciwstawić się kpinom, pogardzie i hańbie skierowanej do rodzin. Nie może być ataku na rodziny – wskazał polityk, odnosząc się do medialnych publikacji poświęconych prezesowi IPN.

