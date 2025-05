Zaskakujący gość na wiecu Trzaskowskiego. To... Karol Nawrocki

W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Spotkają się w niej kandydaci, którzy podczas pierwszej uzyskali najwyższe wyniki. Będą to: reprezentujący Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki na wiecu Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski spotkał się w środę wieczorem z mieszkańcami Kalisza. Zainteresowane osoby mogły porozmawiać z kandydatem KO na scenie i zadać mu pytania. – Nazywam się Karol Nawrocki – przedstawił się nieoczekiwanie jeden z uczestników spotkania, cytowany przez portal tvn24.pl.

– Proszę wszystkich, żeby na moje nazwisko i imię nie głosowali – zażartował mężczyzna, który wszedł na scenę. Następnie Karol Nawrocki zapytał Rafała Trzaskowskiego, jakie pierwsze trzy decyzje podejmie jako głowa państwa.

– To jest bardzo dobre pytanie, bo ja się nad tym zastanawiałem przez te ostatnie tygodnie. I pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku – 60 tysięcy. Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej – odpowiedział prezydent Warszawy. Jak podkreślił, będzie rozmawiał z rządem, aby stało się to natychmiast lub jeszcze w sierpniu złoży własną propozycję.

W dalszej kolejności Trzaskowski wskazał sprawy związane z mieszkalnictwem oraz sądownictwem.

– To naprawdę nie było wyreżyserowane, bo pana spotkałem tutaj, na placu. Myślę, że to jest symboliczne, że rozmawiamy z Karolem Nawrockim, prawda? Ale niech to będzie dobry symbol i dobry omen, drodzy państwo, do właśnie tego, że można prowadzić rozmowę – podkreślił kandydat KO.

Sondaż: Trzaskowski przed Nawrockim

W najnowszym sondażu, na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski utrzymuje minimalną przewagę nad Karolem Nawrockim.

Badanie dla "Super Expressu" zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster. W sondażu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski może liczyć na 45,7 proc. głosów. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, cieszy się poparciem na poziomie 43,61 proc.

Warto zwrócić uwagę, że aż 10,69 proc. uczestników sondażu nadal nie wie, na kogo odda głos w czasie drugiej tury wyborów.

Czytaj też:

Poseł KO zakłócał debatę w Końskich. "Krzyczy i prowokuje"Czytaj też:

Nawrocki oskarża Trzaskowskiego. Chodzi o LGBT