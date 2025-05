Kto zostanie prezydentem? Znamy wyniki najnowszego sondażu

Najnowszy sondaż dla "Super Expressu" został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster. W badaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski może liczyć na 45,7 proc. głosów. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, cieszy się poparciem na poziomie 43,61 proc.



Warto zwrócić uwagę, że aż 10,69 proc. uczestników sondażu nadal nie wie, na kogo odda głos w czasie drugiej tury wyborów.

Z kolei jak wynika z najnowszego sondażu OGB, wśród zdecydowanych wyborców to Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski – 48,7 proc. Obaj kandydaci mobilizują wyborców i starają się przekonać do siebie jak największą część elektoratów kandydatów, którzy nie przeszli do II tury wyborów. Wspierają ich w tym politycy obu największych partii w polskim Sejmie.

Dwa wielkie marsze w Warszawie

W niedzielę w Warszawie odbyły się dwa marsze – jeden zwolenników Karola Nawrockiego, drugi – Rafała Trzaskowskiego. Ich celem była mobilizacja przed drugą turą wyborów prezydenckich. Uczestnicy "Wielkiego Marszu Patriotów", organizowanego przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zgromadzili się na placu Bankowym. Przeszli ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, na plac Konstytucji. Oprócz prezydenta Warszawy głos ze sceny zabrali: prezydent-elekt Rumunii Nicusor Dan, Magdalena Biejat, Włodzimierz Czarzasty, Joanna Senyszyn, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Donald Tusk.

"Wielki Marsz za Polską", organizowany przez sztab Karola Nawrockiego, ruszył w samo południe z ronda de Gaulle'a. Zgromadzeni przeszli Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy, gdzie głos zabrał kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W wydarzeniu udział wziął prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz inni czołowi politycy tej partii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że – według wstępnych szacunków – w marszu uczestniczyło ok. 150 tys. osób.

