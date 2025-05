"Dobre wiadomości z rana". Jest najnowszy sondaż prezydencki

Jak wynika z najnowszego sondażu OGB, wśród zdecydowanych wyborców Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski – 48,7 proc. Oznacza to spadek poparcia dla kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość o 0,2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 16 maja br. – To oznacza, że Rafał Trzaskowski goni, nadgania przewagę, którą ma dzisiaj Karol Nawrocki, ale w tym tempie do wyborów 1 czerwca może to być za mało – skomentował Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Co ważne, badanie zrealizowano w dniach 22-24 maja br., a więc przed rozmową Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem oraz niedzielnymi marszami w Warszawie.

OGB pokazała również wyniki sondażu, w którym ujęto wyborców niezdecydowanych. Wówczas Karol Nawrocki może liczyć na 48 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski – 45,5 proc. 6,5 proc. respondentów nie zdecydowało, na kogo będzie głosować.

"To nie może nas uśpić!"

"Dobre wiadomości z rana. Ale to nie może nas uśpić! #Nawrocki2025" – skomentował wyniki najnowszego sondażu Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

"OGB najtrafniej przewidziało wyniki przed I turą – i ten sondaż jest dobry dla Karola Nawrockiego – ale nie miejmy żadnych wątpliwości: zwolennicy PO będą robili wszystko, żeby to nadrobić większą mobilizacją. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że my też możemy (a nawet musimy!). Dlatego rozmawiajcie ze znajomymi, sąsiadami, tymi którzy niekoniecznie mocno interesują się polityką – nie tylko, ale przede wszystkim z tymi, którzy z różnych powodów nie głosowali w I turze. Zwłaszcza z tymi, którzy nie chcą DUOPOLU – nie, w tych wyborach grozi nam coś gorszego: MONOPOL. I choćby dlatego trzeba iść i zagłosować – za Nawrockim, przeciwko Tuskowi i Trzaskowskiemu" – napisał były wiceszef MSZ, a obecnie poseł PiS Paweł Jabłoński.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich OGB realizowała badania exit poll dla Telewizji Republika. Druga tura głosowania odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.

