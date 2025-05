Sikorski kandydatem na prezydenta za pięć lat? Kukiz ma swoją teorię

W sobotę wieczorem odbyła się rozmowa Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim. Wywiad był transmitowany na kanale polityka Konfederacji na YouTube. Po dyskusji politycy poszli na piwo do pubu Mentzena w Toruniu, gdzie razem pili piwo. Towarzyszył im m.in. Radosław Sikorski. Szef MSZ wrzucił do internetu film z całego zajścia. Sprawa wywołała spore emocje w mediach społecznościowych.

Podczas niedzielnego marszu Trzaskowskiego w Warszawie Radosław Sikorski nawiązał do spotkania przy piwie z Mentzenem. – To piwo, które wczoraj piłem w pubie Mentzena, było głównie bezalkoholowe, ale dało mi większego kopa niż snus Nawrockiego – powiedział. – Chcę podziękować konfederatom, panu posłowi Mentzenowi. Pokazaliśmy, że można rozmawiać jak Polak z Polakiem o sprawach, bez jadu. To znaczy, że lepsza Polska jest możliwa – dodał.

Z kolei w TVP Info Sikorski przyznał, że pomysł spotkania przy piwie był jego inicjatywą. – Kompromisy zawiera się z konkurentami. Sławomir Mentzen jest moim politycznym rywalem, ale są sprawy, w których się zgadzamy. Sławomir Mentzen ma strategię, by nie dać się zwasalizować PiS-owi. (...) Uważam, że to mądre – mówił.

Sikorski "wbił nóż w plecy" Trzaskowskiemu?

Spotkanie w pubie Mentzena jest szeroko komentowane przez polityków w mediach społecznościowych. "Mam wrażenie, że całe zajście z piwem najprawdopodobniej wyreżyserował Sikorski, rozpoczynając tym samym autopromocję przed kolejnymi (za 5 lat) wyborami prezydenckimi lub (i) próbę przejęcia PO po ewentualnej przegranej Trzaskowskiego" – ocenił w poniedziałek za pośrednictwem platformy X Paweł Kukiz.

Zdaniem posła koła Wolni Republikanie, szef MSZ "wprosił się" do Torunia pod pretekstem pomocy Trzaskowskiemu, a tak naprawdę być może "wbił nóż w plecy" kandydatowi KO na prezydenta. "Elektorat lewicowy będzie Trzaskowskiemu pamiętał »piwo z faszystą«, a Mentzenowi (jeśli wygra Nawrocki) ten fakt prawicowy elektorat natychmiast zapomni. I słusznie, bo niby co miał Mentzen zrobić? Wyprosić tę ekipę ze swojego pubu? Sikorski zaś korzystając z sytuacji pokazuje się jako »mąż stanu«, »orędownik pojednania«, jako ten »który łączy i liczy na to, że lud (ciemny) to kupi«. I nie wykluczam, że ma rację" – napisał Kukiz.

