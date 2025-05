Piwo z Mentzenem. Sikorski: To był mój pomysł

Wczorajsze wyjście Sławomira Mentzena na piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim wywołało prawdziwą burzę w sieci. Zadowolenia z sytuacji nie krył sam premier Donald Tusk, który zamieścił film z piwa w sieci z dopiskiem "na zdrowie". Lidera Konfederacji krytykuje prawicowy elektorat, również część dziennikarzy wskazuje, że polityk mógł popełnić poważny błąd wczorajszym wyjściem.

Polityk Konfederacji dwukrotnie zabierał głos w sprawie i dwukrotnie tłumaczył się ze spotkania z politykami Koalicji Obywatelskiej. Mimo to, nadal część jego wyborców negatywnie ocenia całą sprawę. Mentzen podkreślił, że chce zachować równowagę między PiS a KO, aby w przyszłości nie stać się ich przystawką i stracić partię.

Sikorski: To był mój pomysł

Tymczasem Radosław Sikorski, w trakcie rozmowy na antenie TVP Info, przyznał, że pomysł spotkania przy piwie był jego inicjatywą. Dodał, że politycy rozmawiali "o Polsce, polityce i bez jadu, który PiS wprowadził do polskiej polityki".

– Kompromisy zawiera się z konkurentami. Sławomir Mentzen jest moim politycznym rywalem, ale są sprawy, w których się zgadzamy. Sławomir Mentzen ma strategię – przed chwilą to napisał na portalu X – by nie dać się zwasalizować PiS-owi i otworzyć możliwość z innymi siłami politycznymi. Uważam, że to mądre – powiedział szef MSZ.

Sikorski powiedział również, że w pubie znalazł się jeszcze przed końcem rozmowy Mentzen-Trzaskowski. Jak wskazał, rozmawiał tam z ludźmi, którzy przywrócili mu nadzieję na zwycięstwo kandydata KO.

– Spędziłem tam dwie godziny i rozmawiałem z bywalcami. To były bardzo ciekawe rozmowy. Przywróciło mi to nadzieję, że Polska może być lepsza, normalna i nie musimy się nienawidzić – stwierdził.

