Poseł PiS nie gryzł się w język: Błazenada Kurskiego, nigdy nie wróci do TVP

Podczas rozmowy z dziennikarzami TVP Jacek Kurski zapowiedział, że niedługo powróci do telewizji. – Wrócę do was kochani w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – mówił były szef TVP w czapeczce "Nawrocki 2025".

Do tych słów jednoznacznie odniósł się kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS Karol Nawrocki. "Po moim trupie" – napisał w mediach społecznościowych.

Bocheński: To była błazenada

O zachowanie Kurskiego pytany był Tobiasz Bocheński w programie WP.pl. – To, co zrobił Jacek Kurski, to była głupia błazenada absolutnie bez znaczenia. Zapewniam, nie ma żadnych tego typu pomysłów. My jako środowisko PiS refleksyjnie podchodzimy do zapatrywań Polaków, do różnych sygnałów. To była błazenada – stwierdził poseł.

Bocheński zapewnił, że Jacek Kurski już nigdy nie wróci do Telewizji Polskiej. – To, co napisał Karol Nawrocki jest absolutnie prawdą. Jesteśmy środowiskiem, które przygląda się temu, co się dzieje. Wiele rzeczy jest dyskutowanych – mówił.

Polityk dodał też, że nie w PiS nie ma żadnych rozmów na temat dalszej przyszłości Mateusza Morawieckiego. – Nie ma też żadnych planów, aby w przyszłości był ponownie premierem. Nie chcemy, żeby Polska wpadła w ręce Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, wyciągamy wnioski z naszych błędów – mówił.

W latach 2016–2020 i 2020–2022 Kurski był prezesem zarządu Telewizji Polskiej, a w latach 2022–2023 reprezentantem Polski i zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym.

W niedzielę druga tura. Do ciszy wyborczej zostały trzy dni

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 i będą czynne do 21.

Czytaj też:

Nawrocki odpowiada Kurskiemu: Po moim trupieCzytaj też:

"Jeśli zakwestionujesz system". Nowy spot Nawrockiego