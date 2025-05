"Jeśli zakwestionujesz system". Nowy spot Nawrockiego

W środę na kanałach społecznościowych Karola Nawrockiego pojawił się nowy spot jego sztabu wyborczego. Tematem materiału jest "przemysł pogardy i kłamstwa ekipy Donalda Tuska".

W klipie pokazano w tym kontekście urywki wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, jego córki Marty Kaczyńskiej Donalda Tuska, Romana Giertycha czy Ewy Wrzosek. Ci ostatni mówią o rozliczeniach.

Śp. Były prezydent mówi: "ton agresji, która budzi obawę, że w Polsce Donalda Tuska oponenci polityczni będą traktowani z dużą dozą agresji, żeby nie powiedzieć nienawiści". "Jeśli zakwestionujesz system, system zrobi wszystko, żeby cię zniszczyć" – dodaje narrator materiału.

W klipie przywołano m.in. głośną wypowiedź prokurator Wrzosek: "To nie jest ten czas, aby ściśle trzymać się litery prawa" oraz słowa Donalda Tuska, że jego zdaniem "oni" tzn. środowisko polityczne PiS, są "gotowi zabijać".

Na koniec pokazana jest wypowiedź Marty Kaczyńskiej, która mówi, że wie, czym jest przemysł pogardy, bowiem był wymierzony także w jej rodzinę.

twitter

12-minutowy spot Karola Nawrockiego

Wcześniej w sieci opublikowano materiał z udziałem rodziny o Karolu Nawrockim, a następnie jego dłuższą wersję. W nagraniu głos zabierają bliscy popieranego przez PiS kandydata na prezydenta, plasującego się w sondażach na drugiej pozycji.

Na początku spotu "Wojownik" widzimy prezesa IPN trenującego pięściarstwo. Jego trener, a zarazem wujek, mówi, na czym polega ten sport i wylicza cechy prawdziwego boksera: szybkość, wytrzymałość, siłę. Widzimy też zdjęcia m.in. z czasów, kiedy dzisiejszy kandydat amatorsko grał w piłkę nożną.

– Może takie jedno słowo klucz, które opisuje mojego brata w moich oczach, to „męstwo” – mówi z kolei siostra Nawrockiego. Kolejną cechą, jaką w nim widzi, jest opiekuńczość. Dodaje, że jej brat zawsze wiedział, czego chce od życia i umie do tego dążyć. Zawsze ważne były dla niego historia i sport. Głos zabiera także jego matka, która wskazuje, że imię otrzymał po Karolu Wojtyle – papieżu, w którym cała jej rodzina była zakochana. Opowiada też o tym, jak Nawrocki dbał o siostrę.

Żona kandydata opowiada, jak się poznali i czym Nawrocki zwrócił jej uwagę. Mówi, że "zaimponowała jej" postawa Karola, któremu nie przeszkadzało, że ma już 2-letniego syna z innego związku. W materiale głos zabierają również synowie Nawrockiego.

Kolbe i Pilecki inspiracją

Nawrocki wypowiada się na temat swojej młodości i opiece nad siostrą. Opowiada o kształtujących go postaciach historycznych, takich jak ojciec Maksymilian Kolbe, czy Witold Pilecki oraz wydarzeniach: pierwszych wyborach z lat 90-tych, kiedy był jeszcze dzieckiem, pontyfikacie papieża Jana Pawła II i katastrofie Smoleńskiej.

Na koniec kandydat na prezydenta mówi na temat swojej rywalizacji wyborczej. – Nie wpływa na mnie negatywnie krytyka czy hejt, które widzimy w sieci czy środkach masowego przekazu – podkreśla. Zaznacza, że to, co dzieje się w Polsce go przeraża i chce to zmienić.

Czytaj też:

Kaczyński: Onet to Niemcy, więc to atak niemieckiCzytaj też:

Simion na CPAC: Spróbują narzucić wam marionetkę jako prezydenta