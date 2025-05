Kaczyński: Onet to Niemcy, więc to atak niemiecki

Komitety wyborcze Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego otrzymały możliwość prezentowania codziennie jednego materiału na Kanale Zero, aż do ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. Redakcja podkreśla, że nie odpowiada za prezentowane treści, a cały dochód ze wszystkich tych publikacji zostanie przekazany na leczenie 4-letniego Ignasia z Jacewa (woj. kujawsko-pomorskie).

We wtorek (27 maja) sztab Nawrockiego zdecydował się opublikować rozmowę posła Jana Kanthaka z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do brudnej kampanii wymierzonej w kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

Kaczyński: To atak niemiecki

– Mierzyłem się z brudnymi kampaniami, jednak niczego takiego jak w tej chwili nie dane mi było widzieć. Żałuję, że muszę coś takiego oglądać. Rzeczywiście to jest zupełnie niebywałe. A przy tym bez jakiejkolwiek próby ukrycia, skąd to jest. Bo Onet to są jednak Niemcy, więc to jest atak niemiecki – stwierdził Jarosław Kaczyński.

– Bo zwycięstwo Karola Nawrockiego, tak ważne dla Polski, bardzo zagraża realizacji planu jednego państwa europejskiego. Mówi się, że to jest plan francusko-niemiecki, ale tutaj, przynajmniej w naszej części Europy, Niemcy są nieporównywanie ważniejsze. I z ich punktu widzenia to jest po prostu budowa imperium, po raz kolejny w dziejach tego państwa i narodu, ale innymi metodami – ocenił prezes PiS. – Nie chcemy być poddanymi. Mówię to jako Polak i sądzę, że reprezentant przynajmniej zdecydowanej większości Polaków – dodał.

Nawrocki pozwał portal Onet

Na portalu Onet ukazał się w poniedziałek tekst Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz – tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – czytamy w artykule.

Karol Nawrocki złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych. Skieruje także prywatny akt oskarżenia.

