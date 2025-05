Prezydent Duda nie przebierał w słowach. "Polityczne chamstwo"

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Republika odniósł się do ataków na Karola Nawrockiego. – W tak chamski sposób przez media w Stanach Zjednoczonych był atakowany Donald Trump. Wszelkimi możliwymi sposobami. W podobny sposób w Polsce w tej chwili atakowany jest Karol Nawrocki. Różnego rodzaju pomówieniami – stwierdził.

Duda powołał się na swoje zawodowe doświadczenie jako prawnika. – Wiem, jak wygląda kwestia postępowań, które mogą być toczone. Jak wyglądają kwestie dowodowe. A przede wszystkim, jak wygląda obecnie polski wymiar sprawiedliwości. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością jedno: oni wiedzą, że mogą opluć wszystkim, czym chcą Karola Nawrockiego – mówił. – Liczą na to, że jak obrzucą błotem, to potem trzeba się z tego błota skrobać. Liczą, że część z tego błota wpłynie na decyzję wyborców – dodał.

Prezydent wyraził nadzieję, że "Polacy to widzą i są tym oburzeni". – Ja kiedyś tego doświadczyłem. Mnie też tak opluwano, oczerniano. Zarówno w 2015, jak i 2020 roku, jeszcze ohydniejsze pomówienia, na które pozwalali sobie niektórzy redaktorzy i niektóre media, zresztą należące do niemieckiego koncernu. Niestety widzę, że to samo jest robione teraz wobec Karola Nawrockiego – zauważył.

"Brak klasy, polityczne chamstwo". Prezydent Duda o Tusku

Andrzej Duda skomentował również wywiad, którego premier Donald Tusk udzielił w poniedziałek stacji Polsat News. Szef rządu atakując Karola Nawrockiego, powoływał się na wypowiedzi patocelebryty i freak fightera Jacka Murańskiego, którego wcześniej cytowała telewizja publiczna.

– Donald Tusk mówi o bandytach, a później sam powołuje się na ludzi, którzy mają bardzo podejrzaną przeszłość. To pokazuje kompletny brak klasy i straszliwy poziom politycznego chamstwa. To brak jakichkolwiek zasad, jakiejkolwiek przyzwoitości, jakiegokolwiek honoru – ocenił prezydent.

CPAC Polska. Duda: Głęboko wierzę, że na tej sali jest dwóch prezydentów