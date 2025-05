CPAC Polska. Duda: Głęboko wierzę, że na tej sali jest dwóch prezydentów

Prezydent Andrzej Duda wystąpił na konferencji CPAC Polska 2025 w podrzeszowskiej Jasionce. – Od samego początku mojej prezydentury czynię wszystko, aby zacieśniać więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Uważam, że jest to obowiązek każdego prezydenta Rzeczypospolitej – stwierdził.

Głowa państwa nawiązała do swojej wizyty na konferencji CPAC w Waszyngtonie. – Wtedy na sali obecnych było kilku prezydentów, oczywiście na czele z prezydentem Donaldem Trumpem. (...) Głęboko wierzę, że dzisiaj na tej sali jest także co najmniej dwóch prezydentów. Ten obecny prezydent Rzeczypospolitej i ten przyszły – mówił Duda, zwracając się w kierunku Karola Nawrockiego. Tłum zaczął skandować: "Karol! Karol!".

Prezydent Duda o "bandyckich atakach" na Nawrockiego

– Naszym gościom ze Stanów Zjednoczonych nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy zbliżająca się ku finałowi prezydencka kampania wyborcza i co to znaczy, że kandydat opcji konserwatywnej, patriotycznej jest w sposób brutalny, okrutny, wręcz bandycki atakowany wielopiętrowymi pomówieniami. To niestety dzieje się także w Polsce – powiedział prezydent.

– Ale wierzę w to, że Polacy się na to nie zgadzają – na takie traktowanie, na takie zachowanie, na taki bezmiar kłamstwa w mediach. Zaowocuje to w czasie zbliżających się wyborów prezydenckich, w których Polacy wybiorą wolność i uczciwość, a nie cynizm i draństwo, jak mówiłem już wielokrotnie – wskazał.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi trzeba umacniać, że one powinny być przez najbliższe lata, przez najbliższe dziesięciolecia, a może nawet i stulecia umacniane przez kolejne polskie władze – mówił dalej.

– Mam nadzieję, że taka polityka będzie realizowana już w najbliższym czasie i że Polska będzie nadal podążała drogą rozwoju w mądry sposób poprzez zacieśnianie sojuszy, poprzez zacieśnianie więzi euroatlantyckich. I wierzę w to, że będziemy w absolutnej europejskiej awangardzie – dodał.

