"Spotkałam się z Karolem". Amerykańska sekretarz ze wsparciem dla Nawrockiego

Bliska współpracowniczka prezydenta USA Donalda Trumpa spotkała się z Karolem Nawrockim w czasie konferencji CPAC Polska w podrzeszowskiej Jasionce. Jak podał portal Niezalezna.pl, głównym tematem rozmowy była kwestia walki z nielegalną migracją.

Amerykańska sekretarz bezpieczeństwa narodowego zabrała również głos ze sceny. – Właśnie spotkałam się z Karolem [Nawrockim – przy. red.]. Słuchajcie, on będzie kolejnym prezydentem Polski. Rozumiecie mnie? – zaczęła swoje wystąpienie.

Mocne słowa o Trzaskowskim. "Socjalista wytresowany na lidera"

– Trzech rzeczy nauczyłam się w życiu. Po pierwsze – Bóg, system wartości. Po drugie – wolność. Trzecia sprawa to przywództwo i jego konsekwencje. To ma znaczenie, kto nami przewodzi – mówiła Kristi Noem. – Widziałam u władzy socjalistów, takich jak prezydent Warszawy, który jest wytresowany na lidera i będzie rządził przez strach. Będzie używał strachu do kontrolowania ludzi, aby promować program, który nie ma nic wspólnego z wolnością – stwierdziła.

– To moja pierwsza wyprawa do Polski. Bardzo mi się tu podoba. Bardzo dziękuję za zaproszenie na CPAC Polska. (...) Przybyłam ze względu na szczodrość naszego prezydenta Donalda Trumpa. To dzięki niemu mogę być tutaj. Prezydent Donald Trump był tutaj osiem lat temu, z przesłaniem dla Polski. Pamiętacie, jakie to było przesłanie? Powiedział, że jest fundamentalne pytanie: czy Zachód ma wolę przetrwania, czy Zachód będzie bronił własnych wartości, czy Zachód ma odwagę, by bronić granic, by bronić swojej cywilizacji, by bronić się przed tymi, którzy chcą ją zniszczyć – kontynuowała.

Noem: Wtedy polski naród będzie miał potężnego sojusznika

– Prezydent Trump wie, że Zachód ma tę wolę dzięki wam. Dzięki Polsce, ponieważ wy zmierzyliście się z wyzwaniami, broniliście wolności. Przeszliście przez te trudne czasy. (...) Polska nie tylko przetrwała. Gdy inni europejscy liderzy wpuszczali nielegalnych migrantów, wy na to nie pozwoliliście, broniliście granic – podkreśliła.

– Jeśli wybierzecie lidera, który będzie współpracował z Donaldem Trumpem, polski naród będzie miał potężnego sojusznika, dzięki któremu będziecie mogli walczyć z każdym wrogiem, który nie podziela waszych wartości. Będziecie mieć silne granice – przekonywała.

