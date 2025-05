Simion na CPAC: Spróbują narzucić wam marionetkę jako prezydenta

W Jasionce trwa konferencja CPAC (Conservative Political Action Conference). W wydarzeniu biorą udział m.in. czołowej partii opozycyjnej Związek Jedności Rumunów (AUR) George Simion, przewodniczący amerykańskiej unii konserwatywnej (ACU) Matthew Schlapp, a także czołowi politycy PiS: Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. Zaplanowane jest także wystąpienie Karola Nawrockiego.

George Simion startował w wyborach prezydenckich po tym, jak tamtejszy Sąd Konstytucyjny ostatecznie zabronił zwycięzcy pierwszej tury anulowanych z tego powodu wyborów i liderowi sondaży Calinowi Georgescu startu powtórce. W drugiej turze Simion przegrał jednak z Nicusoren Danem. Rumuński prezydent elekt wyraził z kolei poparcie dla kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Simion na CPAC: Musimy jednoczyć się wobec eurokratów i marionetek globalistów

Rumuński polityk powiedział podczas konferencji CPAC, że naród rumuński jest z chrześcijanami i konserwatystami w Polsce.

– Naród amerykański i prezydent Trump też was wspierają, a także większość Francuzów. Oczywiście nie w osobie prezydenta Macrona, który właśnie został pobity przez własną żonę. Musimy jednoczyć się wobec eurokratów, wobec Ursuli von der Leyen, wobec Emmanuela Macrona i wszystkich marionetek globalistycznych tego kontynentu i walczyć o wolne suwerenne narody. Musimy walczyć o nasz kraj, o naszych bohaterów – jak wspomnieliście, o Sobieskiego, Piłsudskiego Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego – powiedział Simion.

– Jestem tu w Rzeszowie, by wysłać sygnał ostrzegawczy wobec polskiego narodu. Uważajcie, bo tak jak w Rumunii, w tę niedzielę spróbują ukraść wam wybory, spróbują narzucić wam marionetkę jako polskiego prezydenta – oznajmił. – Jestem tu, by wam powiedzieć, że naród polski musi uważać, aby nie powtórzyło się to, co wydarzyło się w Rumunii – powiedział, opisując po krótce przebieg wariantu rumuńskiego zastosowanego przez establishment w jego kraju.

Simion przestrzegł Polaków przed rodziną Sorosów, która finansuje działania lewicy w Europie. Zdaniem polityka prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta, jest marionetką Aleksandra Sorosa. Polityk apelował, by Polacy oparli się propagandzie "fake news" mediów takich, jak "Gazeta Wyborcza", czy TVN.

