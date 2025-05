Skandal z żoną Macrona? Prezydent Francji reaguje ws. nagrania

Podczas ostatniej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Wietnamie doszło do sytuacji, która wywołała szeroką dyskusję, szczególnie głośnym echem odbijając się w mediach społecznościowych. W chwili, gdy para prezydencka opuszczała samolot w Hanoi, Brigitte Macron wykonała gest, który niektórzy zinterpretowali jako spoliczkowanie męża. Na filmie, który trafił do sieci, widać jak pierwsza dama trafia męża w twarz. Macron po chwili orientuje się, że jest nagrywany, uśmiecha się i podnosi rękę w geście pozdrowienia.

Macron o incydencie na lotnisku: Po prostu żartowaliśmy

Prezydent Francji już odniósł się do incydentu, określając go jako „nonsens” i podkreślając, że był to jedynie żartobliwy gest jego żony.

– Moja żona i ja po prostu żartowaliśmy. To był tylko niewinny żart – ni mniej, ni więcej. A teraz robi się z tego niemal katastrofa geopolityczna – stwierdził.

Wcześniej osoba z otoczenia Pałacu Elizejskiego sugerowała w rozmowie z mediami, że między małżonkami doszło do drobnej sprzeczki.

Incydent ten został wykorzystany przez niektóre media i użytkowników internetu do szerzenia teorii spiskowych oraz krytyki pary prezydenckiej, zwłaszcza w kontekście ich różnicy wieku. Macron i jego otoczenie zwrócili uwagę na rolę dezinformacji, w tym działań przypisywanych rosyjskim źródłom, w eskalowaniu tego typu sytuacji. – Wszyscy powinni się uspokoić i skupić się na prawdziwej wersji wydarzeń – dodał.

Wizyta prezydenta Francji w Wietnamie była częścią szerszej podróży po Azji Południowo-Wschodniej, mającej na celu wzmocnienie relacji dyplomatycznych i gospodarczych z regionem. Głównym celem wizyty pozostają rozmowy bilateralne i promocja współpracy między Francją a krajami Azji.

