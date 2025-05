Trwa konferencja CPAC. "My Polacy jesteśmy za sojuszem z USA"

W Jasionce trwa konferencja CPAC (Conservative Political Action Conference). W wydarzeni biorą udział m.in. lider rumuńskiej partii AUR George Simion, przewodniczący amerykańskiej unii konserwatywnej (ACU) Matthew Schlapp, a także czołowi politycy PiS: Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. Zaplanowane jest także wystąpienie Karola Nawrockiego.

Morawiecki na CPAC: Polska musi uwolnić się od szaleństwa dystrybucji nielegalnych imigrantów

Były polski premier, polityk PiS i zarazem przewodniczący frakcji EKR w PE Mateusz Morawiecki mówił m.in. o zagrożeniu, jakie stanowią globaliści i lewica. Przestrzegł przed kierunkiem politycznym Unii Europejskiej, której biurokracja sprawia, że Europa nie jest w stanie przystosować się do obecnej rzeczywistości. Powoduje to m.in. bardzo daleko idące i nieustannie postępujące problemy gospodarcze. Polityk nawiązał w tym kontekście do książki "Czarodziejska Góra" Thomasa Manna.

Morawiecki podkreślił, że Polska musi "uwolnić się od szaleństwa dystrybucji nielegalnych imigrantów", a odpowiedzią na to jest kandydat na prezydenta wspierany przez PiS Karol Nawrocki, który obiecał wypowiedzieć pakt migracyjny. Dodał, że to samo dotyczy unijnego Zielonego Ładu. Polityk oznajmił, że do zastopowania jest także cenzura, która postępuje w Europie, natomiast jest w odwrocie w USA, po powrocie do Białego Domu Donalda Trumpa. – Tej rewolucji wolnego słowa – powiedział.

Idea suwerennych państw i powrót do normalności

Morawiecki zaznaczył, że Stany Zjednoczone są jedynym gwarantem bezpieczeństwa, a obecny rząd stara się wyrzucić siły USA z Polski. – Nie pozwolimy na wyproszenie USA z Europy [...] My Polacy, jesteśmy za sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi – podkreślił Morawiecki.

Poruszył również kwestię wzrostu potęgi chińskiej. – Dlatego świat transatlantycki, w ramach idei konserwatywnej, patriotycznej, propaństwowej, suwerennych państw, musi zostać na powrót umocniony – podkreślił były premier. – Musi na powrót zostać zbudowany w oparciu o ideę normalności i zdrowego rozsądku – dodał.

Polityk apelował także o realizację projektu Międzymorza poprzez wzmocnienie wschodniej flanki NATO i UE w oparciu o sojusz z USA.