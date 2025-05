Nawrocki odpowiada Kurskiemu: Po moim trupie

Podczas rozmowy z dziennikarzami TVP Jacek Kurski zapowiedział, że niedługo powróci do telewizji. – Wrócę do was kochani w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – mówił były szef TVP.

Do tych słów jednoznacznie odniósł się kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS Karol Nawrocki. "Po moim trupie" – napisał w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że ledwie kilka dni temu podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem Rafał Trzaskowski zapowiedział konieczność likwidacji TVP Info.

Kandydatura, która budziła emocje

Przypomnijmy, że w czerwcowych wyborach Kurski nie zdobył mandatu europosła. Kandydatura Jacka Kurskiego od samego początku budziła spore emocje. Były prezes TVP był powodem ostrej wymiany zdań, do której doszło w mediach społecznościowych pomiędzy szefem gabinetu prezydenta Marcinem Mastalerkiem a eurodeputowaną PiS, byłą premier Beatą Szydło.

Wszystko zaczęło się od wpisu Jacka Kurskiego, w którym pochwalił się, że Szydło poparła jego kandydaturę.

"Obrzydliwe" – skomentował szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie probuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

W latach 2016–2020 i 2020–2022 Kurski był prezesem zarządu Telewizji Polskiej, a w latach 2022–2023 reprezentantem Polski i zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym.

W niedzielę druga tura. Do ciszy wyborczej zostały trzy dni

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 i będą czynne do 21.

