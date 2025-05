Nerwowo w rządzie. "Tusk jest zestresowany", "koalicja padnie"

To ostatnie dni kampanii wyborczej, a już w niedzielę Polacy wybiorą prezydenta. Wyścig wyborczy jest niezwykle wyrównany, a ostatnie sondaże pokazują, że Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski idą łeb w łeb.

Wirtualna Polska opisuje, że w koalicji panuje "nerwowa" atmosfera. – Na posiedzeniu rządu było widać, że Tusk jest zestresowany, ale nie przygnębiony, jak na posiedzeniu tuż po pierwszej turze – mówi jeden z ministrów. Premier ma z nadzieją patrzeć na niedzielne wybory.

Jeden z członków rządu przyznaje, że więcej można było zrobić w internecie. – Myślę, że tu sztab Trzaskowskiego popełnił błędy, których szybko nie da się nadgonić – twierdzi.

Ministrowie mają zastanawiać się, co się stanie w razie zwycięstwa Nawrockiego. – Uważam, że koalicja nie przetrwa do końca kadencji. Różnice są zbyt duże – stwierdził jeden z ministrów w rozmowie z WP. – To będzie de facto koniec koalicji 15 października i zapewne początek procesu dochodzenia PiS z Konfederacją do władzy– dodaje członek władz jednej z partii koalicyjnych.

Trzaskowski ma przewagę?

Z kolei z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że w drugiej turze Trzaskowski może liczyć na 47,4 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki na 45 proc. 7,6 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosuje.

W grupie zdecydowanych wyborców Trzaskowski ma 51,3 proc. poparcia, natomiast Nawrocki 48,7 proc.

WP odnotowuje, że w drugiej turze na Trzaskowskiego planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).

Oddanie głosu na Nawrockiego deklaruje 98 proc. sympatyków Grzegorza Brauna i 44 proc. wyborców Sławomira Mentzena. 35 proc. zwolenników Konfederacji zamierza poprzeć Trzaskowskiego.

Sondaż dla RMF FM został zrealizowany metodą CATI (wywiady telefoniczne)w dniach 25-27 maja. Z kolei badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 25-26 maja metodą CATI oraz CAWI (wywiady online). W obu sondażach uczestniczyło 1000 dorosłych osób.

W niedzielę druga tura. Do ciszy wyborczej zostały trzy dni

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 i będą czynne do 21.

