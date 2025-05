Głośny wywiad Tuska. "Z nim naprawdę stało się coś złego"

Powołując się na anonimowych świadków, Onet utrzymuje, że "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz".

Dyskusja o tekście zdominowała kampanię wyborczą. Sprawę postanowił skomentować w wywiadzie dla Polsat News premier. Donald Tusk przywołał wypowiedź patocelebryty, zawodnika walk MMA Jacka Murańskiego, którego wcześniej cytowała telewizja publiczna. – Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu – odparł premier. – Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak – Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego"– zacytował szef rządu, co wywołało falę kpin i krytycznych komentarzy.

Jaki: Tusk oszalał. Z nim naprawdę stało się coś złego

Wystąpienie premiera skomentował m.in. Patryk Jaki z PiS. – Tusk się zmienił. Po prostu on oszalał i to było widać też w państwa studiu. Człowiek, który mówi, że kiedy stał na czele polskiego rządu i weryfikował Karola Nawrockiego, który przecież ma wszystkie poświadczenia, Trzaskowski do dzisiaj nie ma tych wszystkich poświadczeń – i mówi, że temu nie ufa, ale za to ufa Jackowi Murańskiemu. Przecież to jest kompletny żart. Z nim naprawdę stało się coś złego – powiedział Patryk Jaki w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

Jaki jest przekonany, że politycy koalicji boją, że będą rozliczeni z tego wszystkiego, co robili po przejęciu władzy. – Dlatego Tusk w sposób tak szalony chodzi do telewizji. U niego naprawdę widać było strach przed wynikami wyborów, bo on rozumie, że zaraz po wyborach prezydenckich może się utworzyć nowa dynamika, która zmiecie ten rząd – powiedział.

Europoseł dodaje, że po zwycięstwie Nawrockiego w Sejmie może utworzyć się nowa większość.

