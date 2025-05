Komitet poparcia Nawrockiego stawia pytania i wskazuje symboliczne daty

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu.

Komitet poparcia Karola Nawrockiego wystosował w tym celu specjalną odezwę, w której wyłożył argumentację za swoim kandydatem, a także ostrzegał przed jego konkurentem. Zdaniem komitetu wyniki pierwszej tury pokazała, że "kłamstwo, oszczerstwo, kampania oparta wyłącznie na nienawiści – nie przynosi triumfu tym, którzy nadużywają państwowej władzy". W treści pisma zwrócono jednak uwagę, że aby Nawrocki zwyciężył, wyborców musi być jeszcze więcej.

Komitet wskazuje, że Polacy szukają dobrego wyboru dla siebie, swoich dzieci i domu, kierując się kwestiami bezpieczeństwa i dobrobytu, które są pierwszymi drogowskazami w tychże poszukiwaniach.

Pytania przed drugą turą

"Czy zapewnia je obecny rząd, którego partyjny kandydat ma 'domknąć system' władzy jednej formacji i jej szefa? Czy Oni, którzy zaakceptowali pakt migracyjny i doprowadzili do największego deficytu w budżecie państwa, nie zmniejszą funduszy na służbę zdrowia, nie ograniczą programów socjalnych i nie zrezygnują z polskiej waluty? Czy nie wprowadzą 'Zielonego Ładu' niszczącego polski przemysł i rolnictwo oraz zubożającego Polaków?" – czytamy w odezwie.

"Czy bezpieczeństwa naszego kraju będą teraz szukać w NATO-bis, bez Ameryki, bo tak chcą w Unii Europejskiej? Czy wrócą do tezy, że Centralny Port Komunikacyjny nie jest Polakom potrzebny, bo przecież mamy lotnisko w Berlinie…? Jakie ten rząd i jego kandydat stworzą naprawdę szanse rozwoju POLSKIEJ młodej przedsiębiorczości? I szanse w Polsce dla młodych ludzi w ogóle?" – kontynuuje komitet poparcia Nawrockiego.

"To przykłady pytań, które musimy stawiać przed II turą wyborów prezydenckich! Są jednak sprawy jeszcze ważniejsze. Wskazują na nie symboliczne daty, w których zamyka się ten prezydencki wyścig" – podkreśla.

Symbolika 2 czerwca

Autorzy pisma przypominają, że pierwsza tura przypadła na 18 maja, czyli rocznicę urodzin Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, najbardziej czczonego na świecie Polaka. "To zarazem pamiątka zdobycia Monte Cassino, symbolu odwagi i walki Polaków w słusznej sprawie. Dwa znaki polskiej wartości, polskiej tradycji i jej duchowego fundamentu. Obecny rząd wykreśla pamięć o takich właśnie symbolach z podstawy programowej polskich szkół!" – czytamy dalej.

Dalej komitet również odwołuje się do symboliki. „Druga tura przypada 1 czerwca. Następnego dnia powinniśmy poznać nazwisko nowego prezydenta Rzeczypospolitej. To będzie 2 czerwca: rocznica rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Wówczas wypowiedział on słowa, które zmieniły bieg naszych dziejów, przyniosły wybuch Solidarności i zapowiedziały koniec 'imperium zła'. Pamiętamy je chyba jeszcze: 'Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!'. Na zakończenie pielgrzymki Papież wezwał: 'Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością […] abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy'" – pisze.

Komitet: Do takiej Polski musimy wrócić

"Ta moc, moc 1000-letniej Polski, z której Karol Nawrocki jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej czerpie tak obficie – moc, która jest potrzebna nam wszystkim, całej polskiej wspólnocie w drugiej już ćwierci XXI wieku, musi być z nami w tych wyborach!" – czytamy dalej.

"Musimy wrócić do Polski, która jest pięknym, dobrze urządzonym domem Polaków. Otwartym dla gości, których zapraszamy, ale nie dla intruzów, którzy lekceważą nasze prawo, obyczaje oraz interesy gospodarzy. Musimy wrócić do Polski, żyjącej w zgodzie z tymi sąsiadami, którzy ją szanują. Do takiej, w której inni nie będą nam mówili, jak mamy gospodarować u siebie. Do Polski dumnej ze swego ducha, ze swej kultury, ze swego wielowiekowego dziedzictwa" – nawołuje komitet.

"Musimy wrócić do wspólnoty wolnej, dumnej i zasobnej Rzeczypospolitej. Do Polski, która nie zapomina samej siebie. Musimy wybrać prezydenta, który będzie strzegł naszego dziedzictwa. Musimy wygrać, żeby Polska mogła być bezpieczna, nowoczesna i zamożna. 1 czerwca głosujmy na Karola Nawrockiego!" – podsumowuje.

twitterCzytaj też:

Braun apeluje do Nawrockiego. "Piekło ryknie, ale naród polski będzie z panem"Czytaj też:

Trzaskowski czy Nawrocki? Dwa nowe sondaże prezydenckie, ten sam zwycięzca