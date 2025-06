Widok ze szczytu

„Najbiedniejszy” to pojęcie względne, wszyscy należą do najbogatszych ludzi na świecie. Jesse Armstrong, twórca „Sukcesji”, tworząc te postacie, kpi z różnych Bezosów i Gatesów, a przede wszystkim z Elona Muska, którego wprost parodiuje Cory Michael Smith. Rzecz reklamowana jest jako dystopia, bo rozgrywa się w nieodległej przyszłości, kiedy świat stanie w płomieniach za sprawą sztucznej inteligencji wypuszczonej do mediów społecznościowych i umożliwiającej tworzenie i rozpowszechnianie deep fake’ów. A deep fake newsy prowadzą do strzelanin, zamachów, zamieszek itd.