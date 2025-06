Realme GT 7T

Model występuje w kolorze czarnym i niebieskim, ale mnie najbardziej do gustu przypadł wariant żółtej „wyścigówki” (Racing Yellow) z fajną w dotyku miękką wegańską skórą (wiem, jak to brzmi, ale co ja poradzę, że ten model naprawdę świetnie trzyma się w ręku, a do tego nie zbiera odcisków palców). Żółta wersja najlepiej wyróżnia też testowany model od tysięcy konkurencyjnych smartfonów.