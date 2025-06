Śladami św. Pawła

Piękne Przystanie są piękne, ale w kwestii przygód św. Pawła wolę maleńki kościółek położony kilka kilometrów na wschód od Agia Roumeli.

Już wyjaśniam. Piękne Przystanie, czyli Kali Limenes (w innym przekładzie Biblii: Dobre Porty), to miejsce, gdzie przybił do brzegów Krety św. Paweł w drodze do Rzymu.

Zapisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty” (Dz 27, 1). Droga wiodła wzdłuż Cypru, potem do Myry (obecnie Demre w tureckiej prowincji Antalya), gdzie podróżujący przesiedli się na „okręt aleksandryjski, płynący do Italii”. Wiatry były przeciwne, żegluga