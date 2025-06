Opozycja sfałszowała wybory? Europoseł: Absurdalne

– Uważam w ogóle to, co organizuje część polityków Platformy spod znaku Romana Giertycha za bardzo groźne i podpisuję się pod słowami Bronisława Komorowskiego, swego czasu Tuska, którzy mówili, że podważanie wyniku wyborów osłabia zaufanie do procesu demokratycznego, jeżeli nie ma ku temu żadnych podstaw, to jest to działanie bardzo niebezpieczne – powiedział Bielan w wywiadzie dla Beaty Lubeckiej w Radio Zet.

Opozycja sfałszowała wybory? Bielan: Absurdalne

– Ponad 100 komisji pomyliło się na niekorzyść najprawdopodobniej Rafała Trzaskowskiego i ponad 100 komisji, różnica jest niewielka, na niekorzyść Karola Nawrockiego. Najczęściej to są pomyłki rzędu 1, 2, 5 głosów – mówił europoseł, dodając, że twierdzenie jakoby opozycja, sfałszowała wyniki wyborów przeciwko kandydatowi rządowemu, jest absurdalne.

– Różnica głosów między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim to jest 360 tysięcy, skala nieprawidłowości nawet przy najbardziej optymistycznym scenariuszu dla Trzaskowskiego to jest kilkaset – stwierdził.

Hołownia: Na razie nic nie daje powodu, by podważać wynik

W poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamieścił na X post, w którym pośrednio nawiązał do zamieszania medialnego wokół rzekomego "sfałszowania" wyborów prezydenckich przez PiS.

"Każdy protest zasługuje na rozpatrzenie, na razie nic nie daje jednak powodu, by podważać ogłoszony przez PKW wynik wyborów. Jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi ich ważność – zwołam na 6.08 Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę od prezydenta Karola Nawrockiego. W demokracji wola wyborców jest święta" – czytamy w poście na profilu Hołowni.

Na ten tweet marszałka zareagował Przemysław Czarnek, były wiceminister edukacji i poseł PiS.

