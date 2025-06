Arłukowicz: Porażka Trzaskowskiego nie była przypadkiem

Bartosz Arłukowicz był we wtorek gościem Polsatu News. Europoseł Koalicji Obywatelskiej zaskoczył stwierdzeniem, że porażka Rafała Trzaskowskiego "to nie był przypadek".

Dlaczego Trzaskowski przegrał?

Jak przyznał, sam był świadkiem "zachowań sztabu, które wymagają dyskusji". Arłukowicz liczy, że osoby odpowiedzialne za wynik kandydata KO wytłumaczą się ze swoich działań.

– Mam swoje przemyślenia, które chcę w stu procentach przekazać na spotkaniach formalnych ciał partyjnych. Uważam, że to co się zdarzyło, nie było przypadkiem. To zderzenie wielu przyczyn, o których musimy porozmawiać. Liczę, że sztab Rafała Trzaskowskiego również przedstawi swoje przemyślenia i wnioski w tej sprawie – powiedział.

– Ale chcę też podkreślić, że podchodzę z ogromnym szacunkiem do wszystkich opinii "bardzo ważnych ekspertów i analityków". Gdybyśmy zestawili te opinie przed i po wyborach, to one się drastycznie różnią. Ja jednakowoż cenię opinie ludzi z terenu, z najmniejszych gmin i powiatów. Staram się czerpać wiedzę od ludzi, którzy żyją w miasteczkach, niewielkich miejscowościach, od sołtysów, kół gospodyń wiejskich. Szanując przemyślane wnioski najwybitniejszych ekspertów, staram się zasłyszeć tego, co się dzieje na dole – mówił dalej.

Arłukowicz przyznał, że powodem wyborczej porażki kandydata KO mogło być zlekceważenie "Polski powiatowej". Karol Nawrocki położył nacisk na spotkania z mieszkańcami tych rejonów kraju. Z kolei Rafał Trzaskowski zwracał się przeważnie do mieszkańców dużych miast.

– Te mapy [aktywności kandydatów – przyp. red.] są bezlitosne i to pokazują. Jednym z powodów porażki jest też to, że sztab podszedł do tego w taki sposób, że wybory 2020 i 2025 to te same wybory, a tak nie było – stwierdził europoseł KO.

