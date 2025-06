Wiceminister: Rząd ma jasne priorytety. Wiele przed nami

Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. O przeprowadzenie głosowania zawnioskował szef rządu. "Za" wyrażeniem wotum opowiedziało się 241 posłów, a "przeciw" było 210. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. To główny temat środowych komentarzy w programach politycznych. W Radio ZET sytuację na polskiej scenie politycznej komentował Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Rząd z wotum zaufania. Motyka: Rząd ma jasne priorytety

– Idziemy dalej i mamy jasne priorytety, o tym mówił premier, bezpieczeństwo, gospodarka, to lepsza komunikacja. Mnóstwo udało się zrobić, wiele przed nami – powiedział polityk PSL.

Tusk potwierdził, że koalicja powoła rzecznika rządu. Motyka został zapytany, kto nim będzie i czy może on. – Nie, nie ja, nie dostałem takiej propozycji, ale jest wielu w koalicji dobrych osób i kobiet i mężczyzn, których nazwisk nie będę zdradzał, którzy się nadają – oznajmił. – To powinien być polityk, ktoś, kto wyczuwa emocje polityczne, ma duży dystans do siebie też i potrafi wylewać oliwę na wzburzone fale, zamiast dolewać jej do ognia – powiedział. Jak dodał, rządowi "trzeba spójności przekazu, to jest możliwe i konieczne". – Przez to też wygraliśmy wybory parlamentarne, a przez to też trochę teraz przegraliśmy – ocenił.

Zdaniem Motyki "wiele z postulatów PSL było zawartych w expose premiera. Podobało się, tylko to było expose, które dotyczyło ważnych spraw dziś na agendzie, o których nie wszyscy chcą słuchać".

Jeśli chodzi o brak parlamentarzystów PiS w trakcie expose premiera, ocenił, że "to zachowanie, to takie obrażanie się na demokrację, taka bufonada posłów PiS". – To była bufonada. Ja mogę mieć daleki sceptycyzm wobec Nawrockiego, ale ja nie będę się na to obrażać, bo to wybór – powiedział. – Tu mamy formację, która całkowicie odwróciła się plecami do demokracji – dodał.

Ocena ministra Siekierskiego z PSL

Polityk powiedział, że dobrze ocenia pracę ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z PSL, który – według spekulacji medialnych – może stracić stanowisko w ramach rekonstrukcji rządu.

– Mamy świetnych wiceministrów i mamy bardzo dobrego ministra i mamy świetnych posłów, którzy się po prostu sprawdzili. Tyle mówiono przez lata rządów PiS-u o tym, że trzeba uszczelnić granice z Ukrainą. Wóz tych produktów rolnych do Polski, po czym Jarosław Kaczyński wiedząc, że oni nie są w stanie tego załatwić na poziomie europejskim ani polskim, powiedział: Przecież to nie jest dla polskich rolników żadnym zagrożeniem. Okazało się, że zboże techniczne do Polski wjeżdżało, gospodarstwa upadały – wyraził swoją ocenę Miłosz Motyka, dodając, że zasady udało się zmienić rządowi obecnej koalicji.

