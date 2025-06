Sawicki chciał zmiany premiera, ale głosował za wotum zaufania

Za wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania zagłosowało 243 posłów, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przeciwko udzieleniu wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska głosowało 182 posłów klubu PiS (7 posłów nie brało udziału w głosowaniu). Przeciw było też wszystkich 17 posłów Konfederacji, 5 posłów Razem, 4 posłów Republikanów, a także 3 posłów Konfederacji Korony Polskiej.

"Za" było z kolei 157 posłów Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów Trzeciej Drogi (PSL+Polska 2050), 21 posłów Lewicy oraz jeden poseł niezależny. Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziło wystąpienie Tuska oraz blok pytań od posłów. Przedstawił plany rządu na kolejne 2,5 roku, zwrócił się do koalicjantów oraz zaatakował opozycję.

Dziennikarze szybko zauważyli, że rząd poparł Marek Sawicki z PSL. Może to być o tyle zaskakujące, że Sawicki głośno krytykował premiera mówiąc, że Donald Tusk powinien ustąpić ze stanowiska.

Sawicki z PSL: Czas spróbować z innym premierem

Po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, Marek Sawicki z PSL podkreślał, że potrzebna jest zmiana premiera. – Wczoraj pan premier Donald Tusk miał 3-minutowe orędzie i w tym orędziu dokonał samooceny, że teraz rząd weźmie się do pracy. W związku z tym sam przyznał, że do tej pory zbyt się nie przepracowywał, a więc czas najwyższy spróbować z innym premierem. i nie kwestia wotum zaufania, tylko konstruktywne wotum nieufności i o tym politycy do wtorku powinni rozmawiać w ramach koalicji 15 października – powiedział poseł dziennikarzom w Sejmie.

Tuska krytykował też ostro wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

