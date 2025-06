Sejm zdecydował ws. wotum zaufania dla rządu

Za wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania zagłosowało 243 posłów, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum po tym, jak kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. – Jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy gospodarki, rozliczeń i walki z przestępczością. Nasz plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie – zapowiedział premier 2 czerwca.

Expose Tuska i burzliwa debata

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziło wystąpienie Tuska oraz blok pytań od posłów. Przedstawił plany rządu na kolejne 2,5 roku, zwrócił się do koalicjantów oraz zaatakował opozycję. – Zwracam się do wysokiej izby o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu chyba z dość oczywistych względów. Kalendarz polityczny, bardzo dynamiczny, pokazał z całą wyrazistością, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, koalicją 15 października. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Te wyzwania są większe niż oczekiwaliśmy, w związku z wyborami prezydenckimi. (...) Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu: czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej, poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze, mówię o warunkach politycznych. Prezydenta niechętnego zmianom, jakie proponowaliśmy Polsce i naszym wyborcom, zastąpi w sierpniu prezydent co najmniej równie niechętny tym zmianom i propozycjom – mówił Tusk.

– Jestem bardzo wyczulony na każdy sygnał nepotyzmu. Nieporównywalne jest to do tego, co działo się za PiS, ale nadal się to zdarza – mówił premier. Donald Tusk zadeklarował, że jest chętny do pracy nad projektem Trzeciej Drogi w sprawie profesjonalizacji zarządów spółek Skarbu Państwa.

