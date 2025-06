"Kradzież osiągnięć". Morawiecki: Tusk chwalił się naszym 800 plus

Premier Donald Tusk wygłosił w środę w Sejmie expose, poprzedzające głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Stwierdził, że rząd ma wiele sukcesów, ale zabrakło odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem.

Wśród osiągnięć, wymienił program 800 plus. – Ale jedna dana, może też wam uzmysłowi, jaka jest różnica skali – stwierdził premier i zaczął mówić o tym, jak "wszyscy byliśmy pod wrażeniem skali mocnej i dobrze przeprowadzonej kampanii propagandowej wokół 500 plus". – Wiecie, ile w pierwszym roku rządów PiS-u, kiedy obowiązywało 500 plus, ile państwo polskie przeznaczyło na pomoc w tym projekcie? Ile pieniędzy trafiło do ludzi? 16 mld zł. Wiecie, ile w 2024 roku naszymi decyzjami pieniędzy trafiło do polskich rodzin z tytułu programu 800 plus? 62 mld zł – wyliczał Tusk.

Morawiecki zarzuca Tuskowi manipulację

Do tych słów odniósł się były premier Mateusz Morawiecki, który nie kryje oburzenia. – Negatywnie zaskoczeni tym wystąpieniem są nawet patrioci Platformy Obywatelskiej, bo jedyne co zapowiedział Tusk to kontynuacja bylejakości i braku programu rozwojowego dla Polski– ocenia w rozmowie z Interią.

– Nie myślałem, że z ich sytuacją jest aż tak źle, że muszą posunąć się do kradzieży osiągnięć innych. Tusk dziś udowodnił, że jego miejsce jest na politycznej emeryturze – zaznacza Morawiecki, komentując wątek dot. programu 800 plus. Wytknął Tuskowi manipulacje dotyczące spraw finansowych.

– Paradoksem było to, że nawet nie próbował mówić o realizacji stu konkretów, a chwalił się przyjętym przez mój rząd800 plus. Tusk manipulował też danymi o inflacji, która została obniżona w końcówce naszego rządu, chwalił się nawet tym, że w budżecie na 2024 rok przyjęliśmy jako rząd PiS rekordowe wydatki na obronność – wylicza były premier w rządzie PiS.

