Tusk nie słucha pytań posłów po expose. "Gdzie pan jest, panie premierze?"

W środę Donald Tusk wygłosił expose przed głosowaniem nad wotum zaufania dla swojego rządu. Premier dużą część wystąpienia poświęcił atakowaniu opozycji. Odniósł się m.in. do niedawnej propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odnośnie rządu technicznego. – Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną – powiedział Tusk.

Premier potwierdził, że w lipcu nastąpi rekonstrukcja rządu. Jeszcze w czerwcu powołany zostanie rzecznik prasowy rządu. – Wrócimy do tych projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości w Polsce. Jednym z testów będzie projekt oddzielenia funkcji prokuratora generalnego od politycznego ministra sprawiedliwości – poinformował.

Tusk wyszedł z sali obrad. Nie słucha pytań posłów

Po expose Tuska rozpoczął się blok pytań od posłów. Zgłosiło się aż 267 parlamentarzystów, co stanowi rekord Sejmu, jak zauważył marszałek Szymon Hołownia. Zgodnie z art. 117 pkt 2 regulaminu Sejmu debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania "obejmuje wyłącznie zadawanie pytań Prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania".

Co ważne, Donald Tusk wyszedł z sali plenarnej i nie słucha pytań posłów. Zamieścił za to na portalu X wpis, w którym powtórzył swoje słowa z wystąpienia w Sejmie. "Znam smak zwycięstwa, znam gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Idziemy dalej" – napisał premier. "Jeśli chodzi o wysłuchanie do końca pytań i wystąpień posłów to jednak pan skapitulował. Gdzie pan jest, panie premierze?" – zapytała poseł partii Razem Paulina Matysiak.

twitter

"Posłowie koalicji wychodzą na mównicę i mówią: »panie premierze«. Tylko do kogo oni to właściwie mówią, skoro Tusk nawet nie raczył zostać i wysłuchać tego, co jego własni posłowie mają mu do powiedzenia?" – zastanawiał się Konrad Berkowicz z Konfederacji.

twitter

O udzieleniu wotum zaufania decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania dla rządu zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Czytaj też:

Premier o rekonstrukcji rządu i powołaniu rzecznika. "Nowe twarze"Czytaj też:

"Więcej tego samego, co przyniosło im porażkę". Fala komentarzy po expose premieraCzytaj też:

Tusk mówił o "opozycji technicznej". Nagle zwrócił się do Mentzena