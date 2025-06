Tusk mówił o "opozycji technicznej". Nagle zwrócił się do Mentzena

W środę Donald Tusk wygłosił expose przed głosowaniem nad wotum zaufania dla swojego rządu. Premier dużą część wystąpienia poświęcił atakowaniu opozycji. Odniósł się również do niedawnej propozycji Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponował utworzenie rządu technicznego, który składałby się z apolitycznych ekspertów, a na jego czele stanąłby "człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć".

– Mam taki pomysł. Wasz prezes Kaczyński mówił tu, że dobrze byłoby, żeby wykorzystać ten czas i powołać rząd techniczny. Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną – zwrócił się szef rządu do nielicznych posłów PiS obecnych na sali plenarnej. – Bądźcie opozycją techniczną. Spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce – mówił Tusk. – Spróbujemy to przetestować na przykład na deregulacji – dodał.

Tusk do Mentzena. "Nie ma obaw"

– Patrzę na pana posła Mentzena. Myślę, że znajdzie też miejsce w swoim sercu na rzecz deregulacji polskiej gospodarki – stwierdził Donald Tusk. Jego słowa wywołały śmiech u polityka Konfederacji. Z sali padło pytanie, "czy to zaproszenie na piwo".

– Nie, nie, ja nie jestem piwoszem, więc tutaj nic nie grozi z mojej strony panu Mentzenowi. Nie ma obaw – powiedział premier. Nawiązał do spotkania Sławomira Mentzena z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowski w pubie w Toruniu, do którego doszło po rozmowie Mentzenem z Trzaskowskiego na jego kanale na YouTube.

– Mówię o technicznej opozycji, bo mieliśmy taki festiwal wyborów. Niektórzy mieli więcej powodów do zadowolenia, inni mniej. Jest 3:1 dla nas, ale wiemy, że ostatnią bramkę straciliśmy. Liczę na to, że te dwa i pół roku bez wyborów to jest unikatowa chwila. Dwa i pół roku bez tej łomotaniny, bez walenia się po głowach non stop. To jest dużo czasu – wyjaśnił szef rządu.

Premier o rekonstrukcji rządu i powołaniu rzecznika. "Nowe twarze"