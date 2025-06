PiS zbojkotowało expose Tuska. "PR-owa ustawka"

Sejm przeprowadzi w środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że głosowanie powinno odbyć się ok. godz. 16. Premier wygłosił expose, które poprzedziło debatę parlamentarną. Niemal żaden z posłów Prawa i Sprawiedliwości nie pojawił się w Sejmie podczas wystąpienia szefa rządu. Niektórzy politycy PiS, którzy przyszli na salę plenarną, po chwili zaczęli z niej wychodzić.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że regulamin Sejmu uniemożliwia prezentację stanowisk klubów podczas debaty nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu, dlatego na sali byli obecni tylko ci posłowie PiS, którzy mieli zadawać pytania premierowi. – Nie chcieliśmy uczestniczyć w PR-wej ustawce Tuska – stwierdził.

– Zwróciłem się do marszałka Sejmu o rozszerzenie porządku obrad o debatę na temat stanu państwa, gdzie moglibyśmy przedstawić w imieniu klubu parlamentarnego PiS naszą ocenę, ale ten wniosek nie został uwzględniony – dodał.

– Tusk znów mówił o rządach PiS, a nie własnych. To nie dziwi, bo o jego osiągnięciach nic dobrego nie da się powiedzieć. To, z czym mamy do czynienia, to kabaret, bo rząd dumnie sam sobie udzieli poparcia – powiedział Błaszczak dziennikarzom.

Tusk: Nie rozumiem śmiechu

– My na pewno uszanujemy wynik wyborów, ale szanujemy przede wszystkim konstytucję i zasady ustroju. Będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę przebiegu i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie, w związku z tym, że 10 milionów ludzi tego oczekuje z całą pewnością, aby bardzo rzetelnie ocenić wszystkie sygnały o nieprawidłowościach czy ryzykach fałszowania – przekonywał premier w swoim expose.

Z sali plenarnej można było usłyszeć śmiech. Tusk natychmiast zareagował. – Nie rozumiem śmiechu z tego tytułu. Śmiejecie się z tych 10 milionów ludzi, którzy mają dzisiaj prawo. A wiecie co? Właściwie ze wszystkich wyborców się śmiejecie. Bo wszyscy wyborcy mają prawo, święte prawo wiedzieć, że każdy głos każdej Polki, każdego Polaka bez wyjątku ma taką samą wagę i wymaga szacunku od wszystkich organów władzy – oznajmił.

