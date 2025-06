Tusk ponownie zabrał głos. "To samobójcza uwaga ze strony PiS"

Po expose i pytaniach posłów, Donald Tusk ponownie zabrał głos przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. – Zdaję sobie sprawę, że jesteście nasyceni debatą na temat waszych głosów, mojego wystąpienia dot. wotum zaufania (...). Obowiązki kazały opuścić mi salę na jakiś czas, ale oczywiście notowałem wszystkie pytania i kancelaria zanotowała wszystkie ponad 260 pytań – zapewnił Tusk.

Szef rządu odpowiedział na krytykę, która spadła nie niego po tym, gdy po pierwszej rundzie pytań opuścił salę plenarną. – Ze strony PiS-u uwaga, że kogoś nie był na sali, jest samobójcza. Cała Polska widziała, kto ma jak głęboko to, co dzieje się w Sejmie. Zgodnie z obyczajem wieloletnim, wotum zaufania, konstruktywne wota nieufności miały miejsce wiele razy i towarzyszą temu pytania, z których część, co zrozumiałe, ma charakter manifestów, na które trudno znaleźć precyzyjnie odpowiedź. Ta część pytań, która ma charakter głęboko merytoryczny, a na które nie odpowiem, tę odpowiedź państwo otrzymacie – mówił.

Ciepłe słowa o PSL

Tusk odniósł się krótko do tematu służby zdrowia: – Nakłady na zdrowie rosną od kilku lat i to rosną asymetryczne. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia w przyszłym roku przekroczy 25 mld zł.

– W kwestii obrony. Mówiłem o wielkich wysiłkach dot. obrony, infrastruktury, deregulacji. Nie wspomniałem, kto odpowiada w rządzie za te niezwykle dokonania. O postulatach i dokonaniach, aspiracjach Lewicy i Polski 2050 mówiłem. PSL odpowiada za dziedziny w tym rządzie i także zapewne projekty na przyszłość, za które jestem bardzo wdzięczny. Sukcesy infrastrukturalne i uzbrojenie armii to dzieło naszych sojuszników z PSL. Gigantyczne zaangażowanie, gdy trzeba było pomóc rolnikom, którzy stracili wszystko w trakcie powodzi. Ta wysoka ocena rządu mieszkańców terenów poszkodowanych przez powódź ma związek z działaniem ministra rolnictwa – podkreślał lider PO.

Premier odniósł się również do pytań dotyczących programu 800 plus oraz jego wypłacania dla obywateli Ukrainy. – 800 plus dostają ci, którzy są w stanie potwierdzić stałe przebywanie w Polsce i aktywność zawodową na jej terytorium – powiedział.

