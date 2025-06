Debata o Polonii amerykańskiej rozpoczęta!

30 kwietnia napisałem artykuł pt: „Czy Polonię amerykańską czeka renesans, czy całkowity upadek i asymilacja?” opublikowałem go po polsku na portalu DoRzeczy.pl i po angielsku na portalu „Kuryer Polski” w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni później Marcin Palade na kanale „Marcin Palade Statystycznie” opublikował swój felieton pt. "Polacy zdradzeni przez Polskę”, w którym w brawurowy sposób mówi o wykluczeniu 20 milionów Polaków i ich potencjale pomijanym celowo i niewłączanych w polski krwioobieg nad Wisłą. Wpadłem wtedy na prosty pomysł, aby rozpocząć debatę na ten temat i wysłałem mass-email do większości liczących się liderów Polonii amerykańskiej. Po dwóch tygodniach w polonijnym tygodniku „Tygodnik Polski” ukazał się artykuł prof. Johna Radziłowskiego (Dyrektora Polskiego Instytutu Kultury i Badań w Orchard Lake) pt. "Renesans „Zaginionych Plemion” Polski?", a po dalszych dwóch tygodniach ukazał się w Polish News artykuł przedstawiciela młodej generacji nie należącego do żadnych polskich organizacji Brandona Tranquilli – Amerykanina polskiego pochodzenia z New Jersey, obecnie mieszkającego w Meksyku. Artykuł nosi tytuł: "Diaspora jako Obrońca: Wspierając Polskę w Czasie Zmian”. Reszta ok 20 e-maili to były krótsze wypowiedzi. Wszystkie te głosy potwierdzają tezę, że w obrębie polskiej diaspory w USA istnieje potrzeba na debatę na temat przyszłości Polonii amerykańskiej i jej relacji z państwem polskim.

Co napisał prof. John Radziłowski?

Prof. John Radziłowski w swojej analizie artykułu Waldemara Binieckiego zawartego w „Kuryerze Polskim” przedstawia zarówno uznanie, jak i krytyczną refleksję nad stanem i przyszłością Polonii amerykańskiej. Oto główne tezy i przesłania, jakie zawarł w swoim tekście:

1. Uznanie dla głosu Waldemara Binieckiego

Radziłowski podkreśla, że artykuł Binieckiego jest ważnym głosem, który powinni przeczytać zarówno Polacy w kraju, jak i w USA. Wskazuje na trafność apelu, by Polska i jej rząd poważnie traktowali Polonię jako istotny element relacji transatlantyckich.

2. Kluczowe pytanie o istotę Polonii

Profesor zadaje zasadnicze pytanie: „W jakim celu istnieje – lub powinna istnieć – Polonia amerykańska?”

Zwraca uwagę, że Polonia nie powinna być jedynie narzędziem państwa polskiego, lecz samodzielną, świadomą swoich interesów i tożsamości wspólnotą. W przeszłości była skuteczna, bo miała własne instytucje i życie kulturalne, co dziś uległo osłabieniu.

3. Krytyczna ocena rzeczywistości i propozycji

Radziłowski uznaje propozycje Binieckiego (nauka języka, edukacja o historii Polski, debaty, wyjazdy) za szlachetne, ale niewystarczające i trudne do realizacji w obecnych warunkach. Szczególnie podważa realność masowego uczenia języka polskiego jako narzędzia odrodzenia Polonii, wskazując na asymilację i brak infrastruktury.

4. Wezwanie do inwestycji Polski w Polonię

Profesor apeluje, by Polska zaczęła oddawać dług wobec Polonii, która przez ponad 100 lat dawała Polsce wszystko – krew, talenty, pieniądze. Dziś to Polonia potrzebuje pomocy, bo wiele jej struktur upadło lub zanikło.

5. Program odbudowy Polonii – konkretne postulaty

Radziłowski proponuje:

Inwestycje w istniejące instytucje polonijne.

Tworzenie płatnych miejsc pracy dla młodych liderów Polonii w mediach, kulturze, edukacji.

Wspieranie infrastruktury kulturalnej w USA (muzea, biblioteki, archiwa).

Powstanie pokolenia ambasadorów polskiej kultury, zrozumiałych i efektywnych w kontaktach z Amerykanami.

6. Wymogi skutecznej polityki wobec Polonii

Radziłowski formułuje zasady współpracy z Polonią:

Uznanie, że Polonia nie jest „gorszym” wariantem Polaka z kraju, lecz posiada własną historię.

Współpraca ponad podziałami politycznymi, geograficznymi i organizacyjnymi.

Profesjonalizacja służby konsularnej.

Zaniechanie przekazywania funduszy amerykańskim uczelniom, gdzie projekty często giną w biurokracji.

Uproszczenie przekazywania funduszy na konkretne inicjatywy.

Powstrzymanie przenoszenia polonijnych zbiorów do Polski – należy je wspierać tam, gdzie powstały.

7. Samokrytyka i diagnoza słabości

Najmocniejsza część artykułu to surowa, ale uczciwa diagnoza Polonii:

„Polonia amerykańska często sama jest swoim największym wrogiem”.

Radziłowski wytyka brak wizji, przywództwa, ducha wspólnoty, utratę instytucji, rozdrobnienie i brak ambicji. Wskazuje, że dziadkowie budowali kościoły i instytucje, a dziś niewielu młodych ma jakiekolwiek aspiracje społeczne.

8. Zakończenie – potrzeba realnych zasobów

Na koniec profesor stwierdza:

„Dobre pomysły to za mało. (…) potrzeba zasobów i finansowania na taką skalę, by Polonia nie została zapamiętana jako „zaginione plemiona” Polski”.

Wnioski:

Prof. Radziłowski nie tylko recenzuje tekst Binieckiego, ale poszerza debatę o głębszą analizę stanu Polonii. Jego tekst to manifest programowy dla wszystkich, którzy myślą poważnie o odnowie Polonii amerykańskiej: konieczna jest nie tylko wizja, ale i odwaga, inwestycje, profesjonalizacja oraz nowa generacja liderów.

Brandon Tranquilli: Polonia jako strategiczny partner Polski

Po upadku ZSRR i przystąpieniu do NATO w 1999 roku Polska przeszła drogę z peryferii do centrum europejskiego bezpieczeństwa. Jako jeden z najbardziej zaangażowanych członków Sojuszu, Warszawa inwestuje dziś więcej w obronność (planowane 4,7% PKB w 2025 r.) niż jakiekolwiek inne państwo NATO, w tym USA. Polska jest gospodarzem sił szybkiego reagowania, systemów obrony przeciwrakietowej i amerykańskich jednostek wojskowych.

Równolegle modernizuje infrastrukturę, rozwija cyberbezpieczeństwo i inwestuje w transformację energetyczną, co czyni ją aktywnym twórcą przyszłości Europy.

Jednak rosnące zaangażowanie Polski nie spotyka się z równym zainteresowaniem ze strony USA. Reorientacja amerykańskiej polityki zagranicznej na Indo-Pacyfik i rywalizację z Chinami prowadzi do marginalizacji spraw europejskich. Deklaracje, że Europa musi przejąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, oraz opór prezydenta Trumpa wobec dalszych sankcji na Rosję rodzą pytania o trwałość sojuszu NATO.

W tym kontekście Tranquilli wskazuje na niewykorzystany potencjał, jaki drzemie w Polonii amerykańskiej — społeczności liczącej ponad 10 milionów osób, skoncentrowanej w stanach kluczowych dla wyborów prezydenckich: Wisconsin, Michigan, Illinois czy Pensylwania. Jak zauważa Waldemar Biniecki w swoim artykule z kwietnia 2025 roku, Polonia jest „śpiącym gigantem” — posiadającym wiedzę, zasoby i wpływy, ale pozbawionym koordynacji i strategicznej wizji.

Co może zrobić diaspora?

Aby przekształcić dumę z dziedzictwa w polityczny wpływ, społeczność polsko-amerykańska powinna:

Stworzyć profesjonalną strukturę lobbingową — wzorowaną na AIPAC czy Ormiańskim Komitecie Narodowym, działającą ponadpartyjnie w Waszyngtonie.

Organizować zespoły zadaniowe — wspierające kluczowe cele Polski, takie jak energetyka, bezpieczeństwo granic, edukacja czy nowe technologie.

Inwestować w rozwój liderów — wspierać amerykańskich Polaków w drodze do stanowisk politycznych na różnych szczeblach.

Budować więzi akademickie i kulturowe — promować wymianę studentów, wspierać naukę języka polskiego i łączyć Polonię z polskimi think tankami i instytucjami.

Co może zrobić Polska?

Rząd w Warszawie powinien pogłębić relacje z diasporą, wychodząc poza symboliczne gesty:

Utworzyć Inicjatywę Inwestycyjną dla Diapory — umożliwiającą finansowe zaangażowanie Polonii w rozwój kraju.

Powołać pełnomocnika ds. diaspory (vice ambasadora) — z odpowiednim mandatem i budżetem, koordynującego działania międzynarodowe.

Organizować coroczne Forum Strategiczne USA–Polska — w dużym ośrodku diaspory, np. Chicago lub Waszyngtonie.

Wzmacniać edukację kulturową i tożsamościową — ułatwiając Polonii odkrywanie korzeni i zaangażowanie w życie kraju przodków.

Wnioski:

Współczesne bezpieczeństwo i tożsamość narodowa nie kończą się na granicach państwa. Przyszłość Polski jako silnego członka NATO i UE zależeć będzie także od aktywności jej obywateli za granicą. Polonia może — i powinna — stać się ambasadorem, inwestorem i partnerem Rzeczypospolitej na świecie. Ale żeby tak się stało, potrzebna jest strategia, wizja i wspólne działanie po obu stronach Atlantyku.

Ode mnie:

W przeciągu kilku ostatnich lat pojawiło się w Polsce wiele ważnych książek na temat strategii dla Polski. W żadnej z niej nie ma nawet linijki na temat roli i funkcji polskiej diaspory w budowaniu strategii i wizji dla rozwoju polskiego narodu. Wiele niezależnych NGO w Polsce proponuje otwieranie swoich biur w Waszyngtonie. Jedną z takich instytucji jest Warsaw Freedom Institute, który został otwarty po konferencji” Poland–USA Relations in a New Era: Security and Business”. Prezesem rady dyrektorów jest jeden z liderów Polonii prof. Jim Mazurkiewicz z Teksasu. Ciekawe czy debata na temat roli i przyszłości Polonii znajdzie swoje miejsce w ramach tej instytucji. W USA jest sporo Polonusów, którzy byliby zainteresowani taką działalnością. W trakcie już wspomnianej konferencji wystąpił demokratyczny kongresman z Nowego Jorku Tom Suozzi, którego żona Helena pochodzi z Polski. Powiedział on, że wszelkie działania lobbingowe w Stanach Zjednoczonych dotyczące spraw międzynarodowych nie mogą się odbywać bez udziału diaspory.