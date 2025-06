Nawrocki i apostazja. "GW" pisze o osobliwym zjawisku

"Gazeta Wyborcza" zamieściła artykuł, w którym zawarto sugestie, że zwycięstwo popieranego przez PiS kandydata w wyborach prezydenckich przyczyni się do zwiększenia ilości aktów apostazji. Dziennikarze przytaczają rozmowę z autorem strony apostazja.eu Krzysztofem Gwizdałą, który wskazał, że dzień po wygranej Nawrockiego serwis odnotował dziesięciokrotny wzrost liczby generowanych oświadczeń

– Najpierw usłyszałem od znajomego, że jego znajoma była tak zdenerwowana wynikami wyborów, że postanowiła, że wypisze się z Kościoła i jeszcze będzie do tego namawiać całą rodzinę. Zaintrygowało mnie to, ale pomyślałem, że ludzie mówią różne rzeczy pod wpływem emocji. Jednak niedługo później poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie, zaczęły napływać do mnie mejle z pytaniami dotyczącymi apostazji – stwierdził.

Jak ocenia Gwizdała, po zapoznaniu się ze statystykami serwisu, postanowił sprawdzić, czy w mediach ukazała się jakaś informacja, która mogłaby wpłynąć na zwiększenie zainteresowania apostazją. Jak wskazał, "jedyną rzeczą, która zmieniła się w otaczającej nas rzeczywistości, to wyniki wyborów".

– Dla wielu to był ogromny wstrząs. 1 czerwca kładli się spać z prezydentem Trzaskowskim, a dzień później obudzili się z prezydentem Nawrockim. Myślę, że potrzebowali te wyniki jakoś odreagować, stąd to zainteresowanie apostazją. Bardzo wiele osób wiąże wybór Karola Nawrockiego z działaniami Kościoła, który stale miesza się w politykę – dodał.

Nawrocki nie ukrywa wiary

W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki nie ukrywał, że jest człowiekiem wierzącym. Kilkukrotnie dawał świadectwo przywiązania do katolicyzmu. Podpisał również umowę programową z ruchem społecznym "Katolicy z Karolem Nawrockim", które zrzesza 20 katolickich organizacji.

– Jest wyraźne miejsce dla symbolu krzyża katolickiego i wartości chrześcijańskich, które widzimy w odbiciu architektury sakralnej w całej Polsce, polskiej wsiach, w polskich gminach i powiatach. Tam jesteśmy zapisani wartościami chrześcijańskimi, które stały się fundamentem naszej Ojczyzny i wspólnej Unii Europejskiej, choć Unia Europejska dziś o tym zapomina – mówił w maju Nawrocki.

