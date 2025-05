Nawrocki podpisał umowę z organizacjami katolickimi i wygłosił przemówienie

W tym celu popierany przez PiS kandydat na prezydenta pojechał do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Ruch "Katolicy z Karolem Nawrocki" zrzesza 20 katolickich organizacji. W ramach uroczystości podpisania umowy w Strachocinie szef IPN wygłosił przemówienie, którego tematem były kwestie wartości chrześcijańskich.

Nawrocki o znaczeniu chrześcijańskich wartości

Nawrocki nawiązał w tym kontekście do historii Polaków i Europejczyków. Podkreślił, że ponad 1000 lat dziejów państwa polskiego definiuje Polaków nas współcześnie. Zwrócił uwagę, że kierownictwo Unii Europejskiej odwraca się dziś od chrześcijańskich wartości.

– Jest wyraźne miejsce dla symbolu krzyża katolickiego i wartości chrześcijańskich, które widzimy w odbiciu architektury sakralnej w całej Polsce, polskiej wsiach, w polskich gminach i powiatach. Tam jesteśmy zapisani wartościami chrześcijańskimi, które stały się fundamentem naszej Ojczyzny i wspólnej Unii Europejskiej, choć Unia Europejska dziś o tym zapomina. Dlatego trzeba przypomnieć, że wspólna Europa zbudowana jest na wartościach i fundamentach chrześcijańskich.

"Polska, która pozostanie Polską"

Kandydat na najwyższy urząd w państwie podziękował przedstawicielom organizacji, które podpisały z nim umowę programową, zaznaczając że jest to element budowania wspólnoty na wartościach chrześcijańskich. – Nie wahacie się podejmować decyzji, które będą dobre dla Polski i które będą dobre dla Polski budowanej na wspólnocie wartości chrześcijańskich. Dla nas ważne są wartości katolickie dlatego dziś tutaj spotkaliśmy się z myślą o tym jaka będzie Polska po 18 maja 2025 roku – dodał.

Nawrocki dziękował również Kościołowi katolickiemu, który za okupacji niemieckiej i sowieckiej był ostroję, dzięki której "kumulowały się społeczne wysiłki do tego, aby Polska była wolna i niepodległa".

– I to także musimy widzieć w przyszłych decyzjach prezydenta RP. Chciałbym razem z wami, moi bracia w wierze, wejść do Polski, która pozostanie Polską, w której jest miejsce na to, co najpiękniejsze i co buduje lepszy świat oparty na wartościach chrześcijańskich – przemawiał historyk.

Nawrocki cytował bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, kiedy kapłan mówił o tym, że "największą słabością każdego kapłana i każdej osoby będącej częścią życia publicznego jest strach, który kurczy serce i zaciska gardło".

W tym kontekście przekonywał, że katolicy mają swoje obowiązki społeczne, wspólnotowe i mają też prawo do publicznego zabierania głosu, zgodnie z tymi wartościami. – My chrześcijanie, my katolicy mamy prawo mówić o Polsce, o naszej przyszłości i o tym aby symbol krzyża, symbol miłości, miłosierdzia i zwycięstwa dobra nad złem, był częścią naszej narodowej wspólnoty. – zaznaczył Karol Nawrocki.

Kościół a nowoczesność

Kolejnym aspektem przemówienia było znaczenie wartości we współczesnym szybko zmieniającym się, skomplikowanym świecie.

Nawrocki podkreślił, że nowoczesność nie wymaga od ludzi oderwania się od korzeni i od wartości. Przypomniał, że w ub. tygodniu był w Białym Domu na uroczystości poświęconej wolności religijnej.

– Pan prezydent Donald Trump odwoływał się do wartości judeo-chrześcijańskich, ważnych dla Stanów Zjednoczonych. Tak, potrzebujemy wolności wyznania, wolności do tego, aby być tak, jak święty Andrzej Bobola i nasz święty papież Jan Paweł II, w dialogu z tymi, którzy myślą inaczej i którzy wierzą inaczej. Bo taka jest nasza wiara, jest wiarą ekumenii, otwartości, miłości i miłosierdzia – powiedział kandydat na prezydenta.

