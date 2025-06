"Wymiana ludności". Wersja polska

Polska długo była państwem narodowo jednolitym. Pozwalało to na zachowanie wewnętrznej spójności i porządku. Przez wiele lat patrzyliśmy z głębokim politowaniem na to, co dzieje się we Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech i Francji. Terroryzowane przez gangi imigranckie dzielnice, zakwefione kobiety, bijatyki na ulicach, wyrastające jak grzyby po deszczu meczety… Wydawało się, że w Polsce to nie przejdzie. Próba wpuszczania nad Wisłę imigrantów podjęta przez rząd Ewy Kopacz w 2015 roku została przez wyborców błyskawicznie zatrzymana.