"Działać uchwałami". Sadurski: Rząd musi być gotowy na ignorowanie prezydenta

– Jego głównym celem będzie obalenie tego rządu, ale nie jesteśmy, nie mamy jasności co do tego, jaki będzie bardziej szczegółowy scenariusz. Wydaje mi się, że muszą być w tej chwili alternatywnie przygotowane dwa scenariusze po stronie rządowej. Bo rząd musi być przygotowany na każą możliwość – stwierdził prof. Wojciech Sadurski w wywiadzie dla portalu goniec.pl.

Pierwsze scenariusz zakłada, że Karol Nawrocki będzie w stanie dogadywać się z w rządem w ważnych kwestiach. – Jeden scenariusz jest taki, że być może Karol Nawrocki jako prezydent dojdzie do wniosku, że w jego interesie, a po części w interesie partii, która go wystawiła, jest niewetowanie bardzo ważnych ustaw, czyli przyjmowanie niektórych propozycji rządu, np. w kwestii Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli zawetuje projekt rządowy, to dlaczego miałby pozwolić, żeby w przyszłym roku cała KRS była powołana przez większość, czyli jego wrogów. Mam nadzieję, że nie będzie bezmyślnego wetowania wszystkiego, co się rusza, tylko będzie jakaś kalkulacja. I strona rządowa musi być przygotowana na tę kalkulację, ostro negocjować. Może on tez będzie myślał strategicznie i gdzieś się spotkamy – analizuje Sadurski z Centrum Europejskiego UW.

Prezydent nie istnieje. Propozycja dla rządu

Gdyby jednak prezydent chciał wetować przysyłanego do niego ustawy, według komentatora, trzeba działać zdecydowanie. – Musi być jednocześnie w drugiej szufladzie scenariusz na wypadek, gdy Nawrocki pójdzie na kompletną wojnę z rządem. Cokolwiek jest ważnego, będzie to wetował po to tylko, żeby rządowi nic się nie udało i w roku 2027, jeśli nie wcześniej, społeczeństwo było tak zmęczone, że uzna, że już wszystko jedno, byle nie ten bałagan – powiedział Sadurski i dodał: – Jeżeli będzie wszystko wetował i kwestionował, to wymaga ostrej walki. Ignorowania urzędu prezydenckiego. Działania tak, jakby go nie było. Bardzo wiele rzeczy można zrobić bez nowych ustaw. Można działać uchwałami. Tymi uchwałami został praktycznie wygaszony Trybunał Konstytucyjny.

