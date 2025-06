Poseł PSL chce "paktu z prezydentem"

PKW w poniedziałek przyjęła uchwałę stwierdzającą wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. W środę, podczas uroczystości na Zamku Królewskim, Nawrocki odbierze zaświadczenie o wyborze na stanowisko prezydenta RP. Wydarzenie ma się rozpocząć o godz. 17.30.

Jak będzie wyglądała współpraca większości rządowej z nowym prezydentem? – Uważam, że współpraca jest absolutnie konieczna. Należy zawrzeć pewien pakt, ustalić, co jest możliwe do przeprowadzenia i – zamiast skupiać się na tym, jak trudno jest nam współpracować – rozpocząć tę współpracę w warunkach, które sobie sami określimy – powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka PSL Urszula Pasławska, pytana o to, jak wyobraża sobie kooperację rządu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej, jesteśmy w sytuacji, w której Europa jest na wojnie celnej ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym wojny wewnętrzne są nam do niczego niepotrzebne, a walka z Nawrockim to jest walka z ludźmi. Ludzie na niego zagłosowali, ludzie dali mu mandat i trzeba ten wynik uszanować – wskazała Pasławska.

Nawrocki buduje swoją Kancelarię

Prezydent-elekt potwierdził, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker (szef sztabu w trakcie kampanii), a szefem kancelarii, według "Newsweeka", może zostać Przemysław Czarnek. W środę portal WP podał z kolei, że Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych i były szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy, będzie ministrem ds. zagranicznych.

To m.in. on miał być odpowiedzialny za zorganizowanie rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem, do której doszło we wtorek.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 50,89 proc. głosów. Jego kontrkandydat z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. poparcia.

