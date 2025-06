Podważanie wyborów? Telus: Nie potrafią się pogodzić z wynikiem

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia dyskusję na temat ważności wyborów i prawidłowego liczenia głosów? Już nawet prezydent Andrzej Duda zamieścił w internecie wpis, w których obawia się, że wynik wyborów może nie zostać uznany.

Robert Telus: Władza robi wszystko, a znając takich ludzi jak Giertych czy Kalisz, to będą ten temat podgrzewać. Zresztą oczywiście także Donald Tusk. Oni wszyscy będą to grzać, bo nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów. Polacy wybrali zwycięzcę, wyniki zostały zatwierdzone przez PKW i podane do publicznej wiadomości. Teraz swoją rolę odegra jeszcze sąd. To wszystko, co się teraz dzieje, to wyłącznie gra i próba jeszcze większego skłócania Polaków. Zależy im na tym, żeby stworzyć atmosferę konfliktu w naszym kraju.

Nie obawia się pan, że takie informacje, jak ta o rzekomej nielegalnej aplikacji, z której mieli korzystać członkowie komisji wyborczych, mogą być pretekstem do prób podważania legalności wyborów? ABW już się tym zajmuje.

Oni będą robić wszystko, żeby podważyć te wybory. Będą stosować wszelkie możliwe metody, bo nie zgadzają się z wynikiem. Nie mogą się pogodzić z tym, że ich pupil, Trzaskowski, przegrał. I rzeczywiście mogą sięgać po różne środki, podobne do tych, jakie były stosowane chociażby w Rumunii. Mam wielką nadzieję, że Polacy na to nie pozwolą. Nie pozwolą, żeby w Polsce stosowano takie metody jak w Rumunii.

Czy pana zdaniem w środę Donald Tusk uzyska wotum zaufania od Sejmu?

Myślę, że tak, bo on przyciśnie swoich koalicjantów, swoje przystawki. I właśnie to teraz robi. Tak naprawdę on teraz zjada przystawki. Pokazuje im, gdzie jest ich miejsce. Hołownia o głosowaniu nad wotum zaufania dowiedział się z mediów – to pokazuje, że Hołownia już nie ma nic do powiedzenia. To samo Kosiniak-Kamysz i Czarzasty – oni zostali już „zjedzeni” przez Donalda Tuska. I tym wotum on chce potwierdzić, że to on tutaj rządzi, on decyduje. On jest szefem tej całej „koalicji 13 grudnia”.

