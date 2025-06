Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Dostał zaproszenie do USA

O rozmowie i jej tematach polityk poinformował w sieci. Karol Nawrocki przekazał, że zaprosił Donalda Trumpa do wizyty w Polsce oraz sam dostał zaproszenie do USA.

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu. God bless Poland! God bless America!" – napisał w serwisie X Karol Nawrocki, który 1 czerwca wygrał wybory prezydenckie, pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

To już druga rozmowa Nawrockiego z Trumpem. Pierwsza, osobista, odbyła się na początku maja, gdy jeszcze jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki poleciał do Waszyngtonu. Wtedy spotkał się z prezydentem USA w Gabinecie Owalnym. Jak relacjonował później mediom prezes IPN, Donald Trump wspiera go i powiedział: "You Will Win".

Duda rozmawiał z Trumpem. Wśród tematów Nawrocki

Niedawno z przywódcą USA rozmawiał telefonicznie jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda. Obok tematu relacji dwustronnych i bezpieczeństwa, prezydenci Polski i USA rozmawiali również o zwycięstwie Karola Nawrockiego i przyszłej współpracy nowego prezydenta z Ameryką.

"Zapewniłem Prezydenta Trumpa, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w polskich wyborach daje gwarancję ciągłości polityki państwa w jej kluczowych wymiarach – zwłaszcza w zakresie kontynuacji znakomitych relacji transatlantyckich oraz ścisłej współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno instytucjonalnie, jak i osobiście z Prezydentem Trumpem" – przekazał Duda.

Karol Nawrocki oficjalnie obejmie urząd 6 sierpnia, po 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy.

