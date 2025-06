Prezydent: Podchodzę do sprawy spokojnie, ale próby nacisku są ewidentne

Prezydent Andrzej Duda przebywa od poniedziałku z wizytą w Malezji. Podczas briefingu prasowego w Kuala Lumpur dziennikarze zapytali prezydenta o jego głośną wypowiedź, że "jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce".

Podważanie wyniku wyborów. Prezydent: Zdumiewający trend

Tłumacząc ten wpis, Duda powiedział, że był on reakcją na "pewien rozszerzający się zdumiewający trend". – Nagle wywołuje się jakieś rzekome zafałszowania w przebiegu ostatnich wyborów – zwrócił uwagę na pojawiające się sugestie o tym, że w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich masowo dochodziło do fałszowania wyników.

Głowa państwa zapewniła, że podchodzi do sprawy na spokojnie – Ale kiedy czytam takie wypowiedzi jak pana Giertycha czy Leszka Millera, wzywające do ponownego przeliczenia głosów – a jeden z tych panów pochodzi ze środowiska, które zawsze mówiło, że nieważne, kto głosuje, tylko kto liczy, czy też kto przeliczy głosy – dlatego zwracam uwagę rodakom, by bacznie się tej sytuacji przyglądali i nie pozwolili na to, by w Polsce naruszane były podstawowe zasady demokratyczne – tłumaczył.

Duda: Sytuacja może wyewoluować w złym kierunku

Prezydent podkreślał, że wybory w Polsce już się odbyły, a większości komisji wyborczych zasiadali także przedstawiciele sił związanych z obecną koalicja rządzącą. Dotyczy to również tych lokali wyborczych, w których obecnie podnoszone są wątpliwości.

Duda powiedział też, że jedna opcja polityczna odpowiada obecnie za rząd, większość parlamentarną, siły porządkowe i służby. Jak więc, można w tej sytuacji "mieć obawy co do realizacji standardów demokratycznych, zwłaszcza kiedy ewidentne są próby nacisku na PKW, próby wywierania nacisku na Sąd Najwyższy", mówił. Jak ocenił, taką próbą była też niedawna wypowiedź prof. Marka Safjana.

– Dlatego zwróciłem się do moich rodaków, za pośrednictwem jednej z platform, aby zwrócili uwagę na to, co się dzieje, bo ta sytuacja może wyewoluować w złym kierunku – podsumował prezydent.

