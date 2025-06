"Nie zdajemy sobie sprawy". Bosak mówi, jak ważne w oczach Europy były polskie wybory

Jeden z liderów Konfederacji był we wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w Radio Zet. Tematami rozmowy był m.in. prezydent-elekt, w tym ocena szans na niezależność Karola Nawrockiego od PiS, sugestie podważające wynik wyborów, kwestia wotum zaufania wobec rządu, które będzie głosowane jutro, a także jego wizytę na zjeździe prawicy we Francji.

Bosak: Nawrocki będzie prezydentem niezależnym od PiS

Bosak powiedział, że na jego spotkaniu z Nawrockim ze strony prezydenta-elekta padła zapowiedź, że strony będą ze sobą rozmawiać i że opinie polityczne Konfederacji, będą przez nowego prezydenta uwzględniane. – To element normalności politycznej – i to powiedziałem też – że powinny być cykliczne konsultacje ze wszystkimi partiami – powiedział poseł. Jego zdaniem Nawrocki będzie niezależny od PiS.

Polityk powiedział, że przywództwo Donalda Tuska jest obecnie osłabione, ale nie jest zakwestionowane w sposób otwarty. Dodał, że widać, że w koalicji jest wysoki poziom napięcia, a politycy mniejszych partii czują się źle traktowani przez premiera.

W serii "krótka piłka" Rymanowski zapytał, czy piwo Mentzena z Trzaskowskim zaszkodziło Konfederacji. Bosak odparł, że chce wierzyć, że nie. Drugie pytanie: Będziemy dążyć do przedterminowych wyborów? – Jesteśmy do nich gotowi – odparł wicemarszałek. – Media społecznościowe tylko dla pełnoletnich – tak czy nie? – Powinno być ograniczenie wiekowe, niekoniecznie 18 lat – odpowiedział Bosak.

Solidarność w oporze przeciwko pomysłom eurokratów

Prowadzący zapytał o wizytę Bosaka we Francji na zjeździe Patriotów dla Europy, gdzie spotkał się m.in. z Marine Le Pen, Mateo Salvinim i Viktorem Orbanem.

– Jak przyjęli wynik wyborów w Polsce?

– My sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno oczy wielu europejskich narodów były zwrócone na Polskę. Duża radność, gratulacje z każdej strony. Mimo że nie jestem ze środowiska politycznego, które wystawiło Karola Nawrockiego, to wszyscy traktują tam Nawrockiego jako reprezentanta polskiej prawicy. Wiedzą, kto to jest Trzaskowski i cieszą się, że nie wygrał. Opluwania, negatywne publikacje – absolutnie na nikim nie zrobiło to żadnego wrażenia, nikt się tym nie przejmuje, nikt za granicą nie traktuje tego poważnie. Raczej jest świadomość, że Polska nie jest stracona, że będzie miała partnera dla europejskich rządów, urzędników i partii o profilu prawicowym – powiedział Bosak.

Bosak, który przemawiał we Francji, przekazał, że został przyjęty z dużą życzliwością. – Rysuje się poczucie zdrowej wspólnoty narodów europejskich i jednocześnie solidarności w oporze przeciwko pomysłom eurokratów, które w zgodnej opinii dużej części narodów europejskich niszczą nasz standard życia poprzez niszczenie podstaw gospodarnych i wolności obywatelskich i korumpowanie systemu europejskiego – mówił.

