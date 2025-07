"Dzwon alarmowy" dla koalicji? Zgorzelski o nowym sondażu: Wakacyjna zabawa

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, obecna koalicja rządzącą nie miałaby szans na utrzymanie władzy. Wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 28,3 proc. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,6 proc., co oznacza spadek poparcia aż o 7,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem dla WP.

Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 15 proc. głosów. Dalej znalazły się: Lewica – 6,6 proc., Razem – 5 proc., Polska 2050 – 4,4 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,1 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej – 3,9 proc. 7,1 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

PiS uzyskałoby 177 mandatów, KO – 158, Konfederacja – 84, Lewica – 26, a Razem – 14. Polska 2050, PSL i Konfederacja Korony Polskiej nie przekroczyłyby progu wyborczego. Potencjalny scenariusz koalicji PiS z Konfederacją skutkowałby łączną liczbą 261 mandatów, wystarczających do stworzenia rządu.

Zgorzelski o nowym sondażu: Wakacyjna zabawa

Wyniki najnowszego sondażu skomentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. – Nie wiemy, kiedy będą wybory, ale na pewno nie będą w najbliższy weekend. Więc jest to taka wakacyjna zabawa: co by było, gdyby było. To żaden dzwon alarmowy. Dyskusja o sondażach na dwa i pół roku przed wyborami to zajęcie dla hobbystów – ocenił na antenie Radia Zet poseł PSL. – Sondaże bierzemy pod uwagę, ale robimy swoje – dodał.

Polityk ludowców odniósł się również do zamieszania wokół protestów wyborczych. We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. – Karol Nawrocki będzie legalnie wybranym prezydentem. O tym zdecydowali Polacy, suweren. W polskim prawie jest domniemanie ważności wyborów i dopiero orzeczenie sądu, które mówi o tym, że wybory nie są ważne, otwiera ścieżkę do unieważnienia wyborów. Jeśli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej składamy protesty wyborcze, uznając, że jest to odpowiednia do tego izba, to niech ona ostatecznie zdecyduje, orzeknie i niech już zamilknie – powiedział Zgorzelski.

Czytaj też:

Kto następcą Tuska? Trzaskowski na drugim miejscu w sondażuCzytaj też:

Zaskakujący lider w sondażu. Temu politykowi ufają Polacy