Zaskakujący lider w sondażu. Temu politykowi ufają Polacy

Sondaż przeprowadzony pod koniec czerwca 2025 roku przynosi kilka zaskakujących przetasowań. Badanie zrealizowała pracownia IBRIS na zlecenie portalu Onet.

Sikorski przed Nawrockim

Zaufanie do Sikorskiego zadeklarowało łącznie 43,2 proc. respondentów – 20,2 proc. ufa mu zdecydowanie, a 23 proc. "raczej" ufa. To wyraźny awans w porównaniu z poprzednim sondażem, gdzie szef polskiej dyplomacji zajmował dopiero czwarte miejsce. Jednocześnie brak zaufania do Sikorskiego wyraziło 38,3 proc. badanych, a neutralnie wobec niego wypowiedziało się 15,9 proc.

Na drugim miejscu w rankingu uplasował się prezydent elekt Karol Nawrocki, któremu ufa 41,9 proc. badanych. W tym 22,7 proc. deklaruje zdecydowane zaufanie, a 19,2 proc. "raczej" mu ufa. Pomimo że nie objął jeszcze formalnie urzędu, Nawrocki już teraz cieszy się dużym poparciem społecznym. 46,3 proc. respondentów przyznało, że mu nie ufa, natomiast 11,4 proc. zachowuje wobec niego neutralność.

Ostatnie miejsce na podium przypadło prezydentowi Warszawy. Rafał Trzaskowski uzyskał wynik 41,7 proc. zaufania. Jest to spadek w porównaniu z wcześniejszymi badaniami, w których Trzaskowski często znajdował się na pierwszym miejscu. Zdecydowane zaufanie do niego wyraziło 21,9 proc. ankietowanych, a "raczej" ufa mu 19,8 proc. Jednocześnie brak zaufania zadeklarowało 44,4 proc. uczestników sondażu.

Duda poza podium, Mentzen idzie w górę

Tuż poza podium znalazł się ustępujący prezydent Andrzej Duda, który cieszy się zaufaniem 40,2 proc. respondentów. W jego przypadku brak zaufania wyraziło 43,4 proc. badanych, a 16,4 proc. pozostaje wobec niego neutralna.

Na piąte miejsce awansował Sławomira Mentzena z Konfederacji. Zaufanie do niego wyraziło 38,5 proc. badanych (12,6 proc. zdecydowanie, 25,9 proc. "raczej" mu ufa). Jeszcze w czerwcu zajmował siódmą pozycję. Jednocześnie aż 47,5 proc. respondentów zadeklarowało brak zaufania wobec lidera Konfederacji.

Tusk, Bosak, Morawiecki, Biejat

W dalszej części zestawienia znajdują się m.in. premier Donald Tusk (35,4 proc. zaufania i 52,3 proc. braku zaufania), lider Konfederacji Krzysztof Bosak (35,1 proc zaufania i 37,8 proc. braku zaufania), były premier Mateusz Morawiecki (35,1 proc. zaufania, 55,4 proc. braku zaufania) oraz wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (31,6 proc. zaufania, 45,1 proc. braku zaufania). Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, uzyskał wynik 30,6 proc., a lider PiS Jarosław Kaczyński 30,4 proc., przy czym w jego przypadku brak zaufania sięgnął aż 58,6 proc.

W sondażu zwrócono również uwagę na poziom neutralności i rozpoznawalności polityków. Najwięcej osób wypowiedziało się neutralnie o Adrianie Zandbergu (27,5 proc.) i Włodzimierzu Czarzastym (27,2 proc.). Z kolei najwięcej osób przyznało, że nie zna posła Piotra Zgorzelskiego (36,9 proc.) oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (27,4 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23–24 czerwca 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków metodą telefonicznych wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Uwzględniono w nim wyłącznie aktywnych polityków.

