Wystąpić z WHO

W Parlamencie Europejskim 6 maja 2025 r. doszło do głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zachęcającej państwa członkowskie do akceptacji zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005) przyjętych 1 czerwca 2024 r. przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO. Wszyscy polscy europosłowie, zarówno koalicji rządzącej, jak i partii opozycyjnych (poza trzema posłami z Konfederacji), zagłosowali za rezolucją zobowiązującą państwa członkowskie do przyjęcia poprawek. Uzasadnienie zaleceń przygotował Adam Jarubas z PSL, wyrażając „zadowolenie, że Komisja zakończyła negocjacje w sprawie zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych i popiera decyzję Rady zachęcającą państwa członkowskie do ich przyjęcia w interesie Unii Europejskiej”.

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne zostały po raz pierwszy przyjęte przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO w 1969 r. W 2005 r. doszło do jej znaczącej rewizji i aktualizacji, a nowelizacja weszła w życie w 2007 r. Są one wiążące prawnie dla 196 państw, co czyni je jednym z najważniejszych narzędzi do globalnego zarządzania kryzysami zdrowotnymi.