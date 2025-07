Golf to życie

I oto Apple TV+ stawia na kolejną ciepłą komedię obyczajową, która ma krzepić, uczyć i bawić. Tyle że w centrum fabuły stawia nie trenera piłki nożnej, lecz emerytowanego golfistę, który był kiedyś o krok od sławy, ale doznał ciężkiego nerwowego załamania w kluczowej chwili kariery. Grę jednak kocha nadal i – co ważniejsze – ma oko do talentów. Wszystko, co ma, chce, więc postanawia zainwestować w krnąbrnego młodziana, który jest geniuszem gry, tyle że za bardzo grać mu się nie chce.