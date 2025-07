To już jawne: Q wkrótce awansuje na C

Blaise Metreweli ma 47 lat. Ukończyła antropologię na Uniwersytecie Cambridge i znana jest z zamiłowania do sportu, zwłaszcza wioślarstwa. W służbach specjalnych pracuje od 1999 r. Z sukcesem wykonywała wiele misji w terenie, w tym w Europie i na Bliskim Wschodzie. Piastowała także stanowiska dyrektorskie w kontrwywiadzie MI5. Obecnie w MI6 pełni funkcję dyrektora generalnego działu technologii i innowacji. Dobrze zna się na sztucznej inteligencji, zagadnieniach cyberwywiadu i odpowiada m.in. za znajdowanie sposobów na utrzymanie w tajemnicy tożsamości agentów (co nie jest łatwe, gdy w świecie mnożą się systemy na miarę chińskiej identyfikacji biometrycznej – które wykorzystują AI oraz unikalne cechy osobiste do rozpoznawania osób w miejscach publicznych).

Stanowisko zajmowane obecnie przez Blaise Metreweli jest w służbach znane po prostu jako „Q”. „Q”, podobnie jak „M”, nie jest bowiem inicjałem nazwiska, lecz tytułem służbowym (od angielskiego „quartermaster”).